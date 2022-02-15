На днях в Steam появились минимальные системные требования амбициозной Elden Ring от авторов Dark Souls. Конечно, большинству геймеров данной информации откровенно недостаточно, и вот, сегодня недоразумение с системными требованиями было исправлено: FromSoftware в довесок опубликовала и рекомендованные требования.
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Итак, выглядят системные требования Elden Ring следующим образом. Минимальные:
- процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 3 3300X;
- 12 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580;
- 60 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 10.
Рекомендованные требования:
- процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600X;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX Vega 56;
- 60 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 10/11.
Релиз Elden Ring состоится 25 февраля на всех актуальных платформах, а двумя днями ранее, если верить инсайдерам, начнут появляться первые обзоры проекта. Мы же со своей стороны рекомендуем дождаться релиза и почитать уже пользовательские обзоры: они обычно откровеннее профессиональных, да и выборка больше и, как следствие, точнее.