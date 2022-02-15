Современное производство видеоигр зачастую связано с многочисленными непредвиденными обстоятельствами, которые откладывают отпечаток на процесс разработки. Так случилось и с дополнением «Неизбежные последствия» для Pathfinder Wrath of the Righteous: предполагалось, что его релиз состоится на PC уже сегодня, но разработчики, по классике, в самый последний момент сообщили, что не успевают.
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По словам разработчиков из студии Owlcat, при проведении внутренних тестов они пришли к выводу, что дополнение «не вызывает тех эмоций, на которые мы рассчитывали». Как уверяют девелоперы, в их задачу входит сделать так, чтобы игроки чувствовали себя могучими героями, сражающимися с не менее могучими противниками. В результате было принято решение о проведении дополнительной работы над балансом новых механик и существ.
Новая обозначенная дата выхода — 3 марта.