Японская студия Gotcha Gotcha Games анонсировала RPG Maker Unite — новую версию продвинутого набора программных инструментов для создания ролевых игр. Сама программа создаётся на базе движка Unity, RPG Maker Unite изначально будет поддерживать мобильные устройства, что должно положительно сказаться на выборе платформ для того или иного проекта.
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RPG Maker Unite примечателен тем, что для создания игр с его помощью не потребуется знание языков программирования. Набор инструментов включает в себя библиотеку ресурсов, состоящую из моделей персонажей и окружения, звуков и даже биомов мира.
Также создатели RPG Maker Unite предлагают своим будущим клиентам улучшенный редактор карт и практически готовую базу данных, нужную для создания ролевых игр с механиками прокачки и отслеживанием характеристик героев, а также с разделением предметов по степени уникальности.
RPG Maker Unite должен выйти до конца текущего года на ПК, у данного набора инструментов имеется своя страница в Steam.