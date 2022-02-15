Dying Light 2 уже успела побить все мыслимые и немыслимые рекорды жанра зомби-боевиков, поэтому счастливые разработчики потихоньку приступают к выпуску дополнительного контента. К счастью, начать решили с бесплатного DLC под названием Authority Pack, которое по каким-то необъяснимым причинам решили разделить на три не совсем равноценных части.
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Итак, первая частичка DLC, включающая в свой состав специальную куртку, штаны и обувь из набора Authority Pack, уже доступна. Завтра, 16 февраля, набор дополнят перчатки, маска и нарукавники, ну а в пятницу, 18 февраля, интересный двуручный молот.
Напомним, что Techland пообещала поддерживать Dying Light 2 контентом как минимум пять лет. Готовьтесь к тому, что в основном «поддержка» будет сводиться именно к таким наборам «контента». По крайней мере, с первой Dying Light всё обстояло именно так; за редчайшим исключением.