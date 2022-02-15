Таким образом разработчики демонстрируют, что им нечего скрывать. Опасная практика.

Официально дата снятия эмбарго на публикацию обзоров на амбициозный проект Elden Ring от авторов Dark Souls неизвестна. Но там, где молчат разработчики, на связь выходят инсайдеры: так, сегодня со слов одного из игровых журналистов, отписавшихся на популярном форуме NeoGAF, стало известно, что рецензии на Elden Ring начнут появляться 23 февраля в 18:00 по московскому времени, то есть за два дня до релиза проекта.

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Более того, спустя сутки, 24 февраля в тот же час, FromSoftware вместе с Bandai Namco разрешат журналистам продемонстрировать игровой процесс в рамках видеозаписей и прямых трансляций.

По словам инсайдера, сами обозреватели и журналисты получили копии Elden Ring для прессы только сегодня. Делать из данного факта выводы нам предложили самостоятельно.

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Напоминаем, что Elden Ring — это самый амбициозный проект от FromSoftware на сегодняшний день. Нас ждёт проработанный игровой мир, полное исследование и прохождение которого потребует несколько десятков часов. Релиз игры — 25 февраля на всех актуальных платформах.