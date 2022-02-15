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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Обзоры на Elden Ring начнут появляться за два дня до выхода игры
Таким образом разработчики демонстрируют, что им нечего скрывать. Опасная практика.
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Официально дата снятия эмбарго на публикацию обзоров на амбициозный проект Elden Ring от авторов Dark Souls неизвестна. Но там, где молчат разработчики, на связь выходят инсайдеры: так, сегодня со слов одного из игровых журналистов, отписавшихся на популярном форуме NeoGAF, стало известно, что рецензии на Elden Ring начнут появляться 23 февраля в 18:00 по московскому времени, то есть за два дня до релиза проекта.

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Более того, спустя сутки, 24 февраля в тот же час, FromSoftware вместе с Bandai Namco разрешат журналистам продемонстрировать игровой процесс в рамках видеозаписей и прямых трансляций.

По словам инсайдера, сами обозреватели и журналисты получили копии Elden Ring для прессы только сегодня. Делать из данного факта выводы нам предложили самостоятельно.

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Напоминаем, что Elden Ring — это самый амбициозный проект от FromSoftware на сегодняшний день. Нас ждёт проработанный игровой мир, полное исследование и прохождение которого потребует несколько десятков часов. Релиз игры — 25 февраля на всех актуальных платформах.

#bandai namco #fromsoftware #elden ring
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