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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы NieR Automata и Bayonetta допускают возможность продажи студии, но только при сохранении творческой независимости
Хитрые какие. Продаться, но не продаться.
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На фоне всё чаще и чаще появляющихся новостей о поглощениях одних игровых компаний другими невольно возникают мысли о том, что независимые разработчики в силу невозможности конкурировать в AAA-сегменте в перспективе останутся только в копеечном инди-сегменте. Что ж, подобные мысли посещают не только нас, обывателей, но и руководителей сравнительно крупных студий разработки игр. Как, например, президента PlatinumGames Ацуси Инабу.

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По словам господина Инабы, он готов рассмотреть предложение о продаже студии более крупному игроку на рынке, но только в том случае, если коллективу будет гарантирована творческая свобода. В качестве примера такой сделки Инаба привёл покупку Activision Blizzard компанией Microsoft: хотя холдинг и войдёт в состав игрового подразделения редмондского гиганта, но на практике он будет самостоятельно решать, как и какие игры создавать.

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Стоит ли данный комментарий расценивать как своеобразное успокоение фанатов творчества PlatinumGames перед неизбежной сделкой, о которой мы пока ничего не знаем, сказать сложно. В любом случае, нам как потребителям контента важно только одно — его (контента) качество.

#platinumgames #platinum games
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Кусачая
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