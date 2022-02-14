Посиделки с подружками в баре сменяются ожесточёнными боями.

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Выходцы из студии Team Ninja, которые ранее успели поработать над Ninja Gaiden и Dead or Alive, основали компанию Soleli и занялись производством дебютного проекта. Речь идёт об экшене Wanted: Dead, в котором кинематографические схватки с применением огнестрельного оружия регулярно заканчиваются зрелищными добивающими приёмами.

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Главная героиня Wanted: Dead — лейтенант Ханна Стоун. Она является лидером элитного полицейского подразделения «Зомби-отряд», к услугам которого прибегают в особо тяжёлых ситуациях.

Члены «Зомби-отряда» действуют быстро и эффектно: расстреливают врагов из автомата, добивают их мечом и не забывают растянуться при этом в каком-нибудь особо сложном акробатическим этюде.

По случаю наступления Дня святого Валентина разработчики из Soleli представили специальный трейлер Wanted: Dead. Тут романтические посиделки с неловкими паузами и «зажиманиями» перемежаются беспощадными расправами над врагами с применением холодного оружия и эффектного «огнестрела».

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Wanted: Dead поступит в продажу до конца текущего года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.