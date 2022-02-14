Упоминание наличия NFT в играх в наши дни сродни самой страшной антирекламе. Игровое сообщество пока не готово к подобному развитию событий, но что-то нам подсказывает, что в перспективе оно неизбежно, и нам придётся с этим смириться. А пока что разработчикам игр следует слушаться консервативную часть сообщества. Вот авторы Atomic Heart из отечественной студии Mundfish это и делают: в беседе с изданием Gamereactor представители компании заявили, что в их игре не будет NFT и микротранзакций.
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По словам представителей Mundfish, Atomic Heart — одиночный AAA-проект, который будет продаваться за полную стоимость, без лишних «свистелок и дуделок». Разумеется, разработчики следят за тем, как и в каком направлении развивается индустрия, и отмечают, что в ней определённо намечаются интересные тенденции. Студия в перспективе поделится планами относительно дополнений к Atomic Heart, но пока не рассматривает NFT как почву для действий.
Естественно, ключевое слово в данном комментарии — это «пока». Технически Mundfish сохранила дорогу в этом направлении, но на данный момент ехать по ней не собирается.
Релиз Atomic Heart состоится в сентябре—декабре текущего года. Это уже официально.