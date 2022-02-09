В каком-то-там-бре месяце, если точнее.

Сегодня представители отечественной студии Mundfish пообещали, что вечером огласят сроки выхода своего амбициозного творения Atomic Heart. Сказано — сделано. Правда, со свойственным студии «юмором», который многие сочтут не вполне уместным: как заявили разработчики, Atomic Heart выйдет в "*******бре 2022 года".

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Поскольку на «брь» заканчиваются только четыре последних месяца в году, то элементарная логика подводит к выводу о том, что релизное окно Atomic Heart — с сентября по декабрь текущего года. Как бы то ни было, это уже гораздо лучше, чем полная неизвестность, в которой нас держали ранее.

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Напомним, что Atomic Heart повествует альтернативную историю, в ходе которой Советский Союз не развалился, а пошёл по пути колоссальных технических достижений. Мы будем играть за секретного агента, которому необходимо выяснить, что случилось на исследовательской станции, с которой неожиданно оборвалась связь.