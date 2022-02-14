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Новости Software Игнатий Колыско
Capcom запустила у себя на сайте обратный отсчёт до таинственного анонса
Ремейк Resident Evil 4?
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Японский издатель и разработчик игр Capcom запустил у себя на сайте отдельную страницу с таймером, который отсчитывает время до следующего понедельника, 21 февраля, 9:00 МСК. На этой странице никакой другой информации не содержится — кроме оставшегося времени.

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Есть все основания предполагать, что речь идёт об анонсе новой игры от Capcom. Игровые журналисты и простые геймеры сходятся во мнение, что речь идёт о ремейке Resident Evil 4.

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Единственная отсылка, указывающая на связь странички с обратным отсчётом с Resident Evil, заключается в избранном для таймера шрифте. Он похож на тот, что используется в играх знаменитой хоррор-серии.

#capcom #resident evil 4
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