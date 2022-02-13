Чарт Steam всегда предсказуем.

Остаются последние часы воскресенья, а это значит, что Valve обновила свой чарт продаж по итогам уходящей недели. Как и следовало ожидать после многочисленных новостей о рекордах «онлайна» корейской MMOARPG Lost Ark, лидером чарта в количественном выражении на этой недели стала именно она. Что же до качественного выражения, то безусловным лидером, взгромоздившимся на верхнюю ступеньку пьедестала, остаётся зомби-боевик Dying Light 2.

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Важно помнить, что в продажах лидирует не сама Lost Ark как таковая — проект всё-таки условно-бесплатен — а различные наборы, подавляющая часть из которых была доступна по предзаказу.

Итак, десятка лидеров по итогам уходящей недели выглядит так:

Dying Light 2;

Lost Ark Platinum Founder’s Pack;

Lost Ark Bronze Founder’s Pack;

Lost Ark Gold Founder’s Pack;

Elden Ring;

Lost Ark Silver Founder’s Pack;

Total War Warhammer III;

Dying Light 2;

Lost Ark Vanquisher Starter Pack;

Dying Light 2.

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Напомним, что Lost Ark доступна в Steam только в странах Запада. В России игра вышла ещё два года назад при содействии My.Games, где и распространяется и по сей день.