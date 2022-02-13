Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Lost Ark заняла пять позиций в недельном чарте продаж Steam, но на первом месте по-прежнему Dying Light 2
Чарт Steam всегда предсказуем.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-23% за день на RTX 3070 Gigabyte
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
Дешеая RTX 3060 MSI Gaming - смоти цену
Необычная RTX 3080 по цене 3070
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ

Остаются последние часы воскресенья, а это значит, что Valve обновила свой чарт продаж по итогам уходящей недели. Как и следовало ожидать после многочисленных новостей о рекордах «онлайна» корейской MMOARPG Lost Ark, лидером чарта в количественном выражении на этой недели стала именно она. Что же до качественного выражения, то безусловным лидером, взгромоздившимся на верхнюю ступеньку пьедестала, остаётся зомби-боевик Dying Light 2.

реклама

Важно помнить, что в продажах лидирует не сама Lost Ark как таковая — проект всё-таки условно-бесплатен — а различные наборы, подавляющая часть из которых была доступна по предзаказу.

Итак, десятка лидеров по итогам уходящей недели выглядит так:

  • Dying Light 2;
  • Lost Ark Platinum Founder’s Pack;
  • Lost Ark Bronze Founder’s Pack;
  • Lost Ark Gold Founder’s Pack;
  • Elden Ring;
  • Lost Ark Silver Founder’s Pack;
  • Total War Warhammer III;
  • Dying Light 2;
  • Lost Ark Vanquisher Starter Pack;
  • Dying Light 2.
анонсы и реклама
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются
RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела
RTX 3070 уже дешевле 100 тр
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
МЕГАцена на MSI 3070 Ti Gaming X - смотри
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
<b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30%
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
-37 000р на 3080 MSI Gaming

Напомним, что Lost Ark доступна в Steam только в странах Запада. В России игра вышла ещё два года назад при содействии My.Games, где и распространяется и по сей день.

#steam #valve #lost ark
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Пиковый «онлайн» Lost Ark в Steam после релиза на Западе вплотную приблизился к миллиону человек
В Steam проходит распродажа игр 2K: огромные скидки на серии XCOM, Sid Meier’s Civilization, Borderlands и другие
Пиковый «онлайн» Lost Ark в Steam превысил 1,3 млн — игра стала второй по данному показателю за всю историю сервиса
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 мужских инструментов для работы с электрикой на AliExpress по низкой цене
13
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 7
3
Как китайский переходник DDR4 может довести до сборки станка
37
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 3600 и Core i5-11400F в связке с GPU GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 5700 XT
9
Противотанковая артиллерия Вермахта. Пролог
27
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z690-P
13
Про сюжет игры Borderlands
11

Сейчас обсуждают

mistergrim
20:19
— А если они нас? — А нас-то за что?!
Россия может остановить производство смартфонов и процессоров по всему миру в ответ на санкции США
misterYoda
20:18
Да. https://zen.yandex.ru/overclockers.ru
Противотанковая артиллерия Вермахта. Пролог
mistergrim
20:18
> из-за флуктуаций курсов национальных валют Какая изящная формулировка, вам бы референтом у Дмитрия Сергеевича работать.
Horizon Zero Dawn в Steam подорожала до 2 999 рублей
misterYoda
20:18
лашара
Известный майнер вместо видеокарты GeForce RTX 3060 Ti в посылке получил пакет с землёй
Дмитрий
20:16
😁😁😃🤣 Калининградская земля в подарок
Известный майнер вместо видеокарты GeForce RTX 3060 Ti в посылке получил пакет с землёй
Иван Ларочкин
20:13
Насчёт общей вселенной не уверен, нокаждый из нас -центр своей наблюдаемой вселенной. Т.к до тебя определённые фотоны дошли раньше, чем до твоего соседа снизу.
Телескоп NASA James Webb стоимостью $10 млрд только что сделал свою первую фотографию
Ростик Павлюк
20:09
Лол чел уже даже видео выложили где техника Рашки застряла в грязи на границе ахахахаха
Россия может остановить производство смартфонов и процессоров по всему миру в ответ на санкции США
omoikane
20:03
а его отключали?
Intel планирует брать с клиентов деньги за доступ к платным функциям для уже купленных процессоров
omoikane
20:02
наивный :D
Intel планирует брать с клиентов деньги за доступ к платным функциям для уже купленных процессоров
ev_rus
20:02
В целом большинство игр по фильмам не плохие, какие то круче, например Джоли в Ларе, какие то хуже. Разочаровал Дум, меня, ведь сюжет можно было очень приличный забабахать, взять из Дума3, как и бюдже...
Моё мнение о 16 фильмах на основе компьютерных игр
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем