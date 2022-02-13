Последний раз о GoldenEye 007 мы слышали летом, когда Ubisoft удалила из редактора карт Far Cry 5 воссозданные неравнодушным энтузиастом уровни из данного боевика из серии бондианы. Теперь издание Video Games Chronicle (далее VGC), частенько публикующее различные слухи и инсайдерские сведения, рапортует о том, что Microsoft готовит анонс ремастера GoldenEye 007. Согласно сведениям, анонс состоится в ближайшие несколько недель.
реклама
Стоит отметить, что издание VGC фактически «подтвердило» информацию, которую за несколько часов до него сообщил журналист VentureBeat и по совместительству инсайдер на полставки Джефф Грабб.
Нужен ли в 2022 году ремастер GoldenEye 007 — вопрос хороший, и ответ на него простой: в эпоху повального ремастеринга всего подряд, да, нужен.