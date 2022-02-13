Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Состоялся релиз цензурированной версии эротического хоррора Lust from Beyond
Теперь там всё прилично. Наверное.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-23% за день на RTX 3070 Gigabyte
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
Дешеая RTX 3060 MSI Gaming - смоти цену
Необычная RTX 3080 по цене 3070
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ

Разработчики из студии Movie Games Lunarium выпустили обновлённую версию Lust from Beyond — эротического хоррора из которого, представьте себе, вырезали всю эротику. Переработанное издание с приставкой «М» в названии можно приобрести в Steam и GOG.

реклама

Lust from Beyond: M Edition содержит в себе изменённые модели персонажей (теперь нагота скрыта), отдельные переработанные сцены (смысл сохранён, но эротический подтекст убран), а также видоизменённые анимации и прочее.

Авторы эротического хоррора подчёркивают, что той самой эротики там осталось чуть, а вот смысла не убавилось. Lust from Beyond: M Edition расскажет историю антиквара Виктора Холлоуэя, терзаемого видениями зловещей страны, в которой не существует разницы между болью и удовольствием. Виктору придётся разгадать смысл своих снов, приобщившись к эзотерическому культу экстаза.

анонсы и реклама
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются
RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела
RTX 3070 уже дешевле 100 тр
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
МЕГАцена на MSI 3070 Ti Gaming X - смотри
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
<b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30%
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
-37 000р на 3080 MSI Gaming

Lust from Beyond появилась в продаже 11 марта 2021 года, у оригинальной версии есть 83 % рейтинга на основании более 2,4 тысяч отзывов.

#lust from beyond #movie games lunarium
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Лучшие и худшие четырехъядерные процессоры февраля 2022 года
67
5 мужских инструментов для работы с электрикой на AliExpress по низкой цене
8
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 7
3
Как китайский переходник DDR4 может довести до сборки станка
34
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z690-P
13
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 3600 и Core i5-11400F в связке с GPU GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 5700 XT
7
Противотанковая артиллерия Вермахта. Пролог
17
Про сюжет игры Borderlands
11

Сейчас обсуждают

OverLD
15:49
Первая очень понравилась.
Авторы Senua’s Saga Hellblade II уверяют, что оригинальная игра на фоне новинки будет выглядеть как инди-проект
Agent Kuper
15:49
>Ко всему этому приложите огромную военную мощь и способность свергать правительства по щелчку пальцев. Заглот смотрю не только мысли наркомана про криптовалюту пишет, но еще и косит под Соловьева с ...
Россия может остановить производство смартфонов и процессоров по всему миру в ответ на санкции США
Taketon
15:49
Все по корейскому канону Вначале условно бесплатно и куча контента (завлекалочка)............, а потом на хай лвл лютый донат )))) ах да и в игру контента завозят крохи раз в пол года А про хайп, у н...
Пиковый «онлайн» Lost Ark в Steam после релиза на Западе вплотную приблизился к миллиону человек
Антон Зимакос
15:46
Ну, допустим неон - его из воздуха качают, по всему свету, как и аргон и азот и кислород. А палладий, он и в Африке есть и в южной Америке и даже в Китае. Но его можно заменить иридием, его тоже много...
Россия может остановить производство смартфонов и процессоров по всему миру в ответ на санкции США
Rozovyi Gus
15:45
такие "лопаты" созданы прежде всего для потребления контента, которого в 2010 было несоизмеримо меньше чем сейчас, тогда небыло ни такого количества соцсетей, мессенджеров, мир ещё не переходил так ак...
Intel планирует брать с клиентов деньги за доступ к платным функциям для уже купленных процессоров
incognito_ineta
15:44
С доставкой и налогом будет где-то 92 тыс.
Цены на видеокарты в Европе пошли вверх, а Radeon RX 6500 XT и GeForce RTX 3050 в РФ стоят дешевле
Chimbal
15:43
Я уже сдул с одного переходника со-димм слот, никаких проблем с пайкой не обнаружил как и с дорожками, все дорожки на внешних слоях разложены, плата элементарная в производстве и чтобы накосячить с ее...
Как китайский переходник DDR4 может довести до сборки станка
Чукча Кучерявый
15:42
Для того чтобы Донбасс вошел в состав Украины, нужно хотя бы чтобы Россия отвела вооружения от линии соприкосновения. А также разоружение незаконных формирований находящихся на территории ЛДНР. Россия...
Россия может остановить производство смартфонов и процессоров по всему миру в ответ на санкции США
Михаил Роман
15:41
в 2015 году, когда в какой-нибудь условной battlefield 3 было 10к онлайна, то это считалось мертвой игрой, пк задроты хоронили ее. Зато теперь если есть какая-нибудь игра с 2-3к онлайна, то эти задрот...
Игровые компьютеры больше не нужны - сообщает годовой отчет Global Gaming Market
Владимир Ламбин
15:41
Вяленый в зайчаточном состоянии уже 14 лет. Его половина дистрибутивов уже by default юзают
Процессоры Intel Alder Lake в Linux работают уже лучше, чем в Windows 11
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем