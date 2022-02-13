Разработчики из студии Movie Games Lunarium выпустили обновлённую версию Lust from Beyond — эротического хоррора из которого, представьте себе, вырезали всю эротику. Переработанное издание с приставкой «М» в названии можно приобрести в Steam и GOG.
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Lust from Beyond: M Edition содержит в себе изменённые модели персонажей (теперь нагота скрыта), отдельные переработанные сцены (смысл сохранён, но эротический подтекст убран), а также видоизменённые анимации и прочее.
Авторы эротического хоррора подчёркивают, что той самой эротики там осталось чуть, а вот смысла не убавилось. Lust from Beyond: M Edition расскажет историю антиквара Виктора Холлоуэя, терзаемого видениями зловещей страны, в которой не существует разницы между болью и удовольствием. Виктору придётся разгадать смысл своих снов, приобщившись к эзотерическому культу экстаза.
Lust from Beyond появилась в продаже 11 марта 2021 года, у оригинальной версии есть 83 % рейтинга на основании более 2,4 тысяч отзывов.