Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Пиковый «онлайн» Lost Ark в Steam превысил 1,3 млн — игра стала второй по данному показателю за всю историю сервиса
Надолго ли — вот, в чём вопрос.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-23% за день на RTX 3070 Gigabyte
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
Дешеая RTX 3060 MSI Gaming - смоти цену
Необычная RTX 3080 по цене 3070
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ

Феноменальная популярность игр, от которых этого вот совсем не ждёшь, стала своеобразной изюминкой Steam как сервиса цифровой дистрибуции. То один проект станет лидером на несколько недель, то другой. Объяснить подобные вещи порой сложно, вот и вышедшая на днях в Steam на Западе корейская MMO с элементами ролевого боевика Lost Ark демонстрирует завидный спрос.

реклама

Согласно статистике портала SteamDB, около тринадцати часов назад, когда в Америке был вечер, а в Европе — поздний вечер, пиковый «онлайн» Lost Ark составил 1 325 305 человек одновременно. По данному показателю Lost Ark обогнала в Steam такие популярные игры, как Counter-Strike Global Offensive, Dota 2 и даже Cyberpunk 2077 (на релизе). Кроме того, Lost Ark стала самой популярной игрой MMO-жанра в Steam: предыдущий рекорд принадлежал New World, пиковый «онлайн» которой немного не дотянул до миллиона. Абсолютный рекорд пикового «онлайна» в Steam удерживает PUBG с 3,2 млн пользователей одновременно.

анонсы и реклама
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются
RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела
RTX 3070 уже дешевле 100 тр
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
МЕГАцена на MSI 3070 Ti Gaming X - смотри
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
<b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30%
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
-37 000р на 3080 MSI Gaming

Стоит отметить, что хотя до западных игроков Lost Ark добралась только пару дней назад, на родине — в Корее — и в России игра доступна уже больше двух лет. В России игра распространяется через специальный «лончер» регионального дистрибьютора; в данном случае — My.Games.

#lost ark
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Корейский ролевой MMO-экшен Lost Ark бьёт рекорды популярности в Steam после релиза на Западе
Пиковый «онлайн» Lost Ark в Steam после релиза на Западе вплотную приблизился к миллиону человек
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Лучшие и худшие четырехъядерные процессоры февраля 2022 года
67
5 мужских инструментов для работы с электрикой на AliExpress по низкой цене
4
Как китайский переходник DDR4 может довести до сборки станка
32
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 7
3
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z690-P
13
Противотанковая артиллерия Вермахта. Пролог
14
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 3600 и Core i5-11400F в связке с GPU GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 5700 XT
6
Про сюжет игры Borderlands
11

Сейчас обсуждают

Alex23
14:00
По комментариям можно понять, что люди не смогли пройти киберпанк исключительно из-за нехватки мощности калькуляторов, до сюжета люди не добрались.
CDPR выпустила обновление для тестовой сборки Cyberpunk 2077
Keltis
13:59
Ты че дя-дя? Сам говоришь после вычета 2100, за студию 500.... а как тебе, что тут после вычета 200$ и живи как хочешь, хочешь в студию, а хочешь на продукты, или туда-сюда, как знаешь. В конце-концов...
Конфликт между Россией и Украиной может привести к скачку цен на материалы для чипов на 600%
omoikane
13:56
тебе нужна?:D
Производство GeForce RTX 3050 могут увеличить за счёт второй версии видеокарты на базе чипа GA107
omoikane
13:56
Обрезок обрезка :D
Производство GeForce RTX 3050 могут увеличить за счёт второй версии видеокарты на базе чипа GA107
Вячеслав Трифонов
13:52
1660 за 40ты тысяч вы че больные, сидим ровно на жопе и ждем танцев на костях гребаных шахтеров.
Российские геймеры скупают бюджетные видеокарты, а Radeon RX 6500 XT подешевела до 27 000 рублей
Kostiantyn Dubovik
13:50
правильно ли я понимаю что в данный момент блоки разгадываются брутфорсом хеш кода, который является ключём к блоку? тогда каким образом будут вычисляться хеш коды после введения пос?
Виталик Бутерин предложил снизить размер комиссий в сети Эфира в 100 раз с помощью блоб-транзакций
worlock
13:50
Чуть лучше вроде стало по fps, процентов на 10, но при этом улицы абсолютно пустые
CDPR выпустила обновление для тестовой сборки Cyberpunk 2077
Дмитрий Юфа
13:50
Взял 6700ХТ, пересидеть... В августе было "окно", за 700€ удалось найти. Старую RX570 за 300€ удалось сбагрить.
Российские геймеры скупают бюджетные видеокарты, а Radeon RX 6500 XT подешевела до 27 000 рублей
AleksFunGames
13:50
лучший из всех пока-что Portal Stories: Mel, по сюжету и Portal Reloaded по сложности мне кажется, но в этом году должны выйти еще парочка с сюжетом и головоломками интересных
Дилогия Portal выйдет в этом году на Nintendo Switch
worlock
13:49
Всё, прошёл этот высер спустя год, до чего же отвратительное дерьмо. Последние часа два мечтал, чтобы вся эта багованная вакханалия побыстрее закончилась. Больше ни одной игры по предзаказам, ну его н...
CDPR выпустила обновление для тестовой сборки Cyberpunk 2077
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем