Надолго ли — вот, в чём вопрос.

Феноменальная популярность игр, от которых этого вот совсем не ждёшь, стала своеобразной изюминкой Steam как сервиса цифровой дистрибуции. То один проект станет лидером на несколько недель, то другой. Объяснить подобные вещи порой сложно, вот и вышедшая на днях в Steam на Западе корейская MMO с элементами ролевого боевика Lost Ark демонстрирует завидный спрос.

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Согласно статистике портала SteamDB, около тринадцати часов назад, когда в Америке был вечер, а в Европе — поздний вечер, пиковый «онлайн» Lost Ark составил 1 325 305 человек одновременно. По данному показателю Lost Ark обогнала в Steam такие популярные игры, как Counter-Strike Global Offensive, Dota 2 и даже Cyberpunk 2077 (на релизе). Кроме того, Lost Ark стала самой популярной игрой MMO-жанра в Steam: предыдущий рекорд принадлежал New World, пиковый «онлайн» которой немного не дотянул до миллиона. Абсолютный рекорд пикового «онлайна» в Steam удерживает PUBG с 3,2 млн пользователей одновременно.

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Стоит отметить, что хотя до западных игроков Lost Ark добралась только пару дней назад, на родине — в Корее — и в России игра доступна уже больше двух лет. В России игра распространяется через специальный «лончер» регионального дистрибьютора; в данном случае — My.Games.