Не иначе как опять разработка дорожает. Спустя много лет после релиза.

Особенности ценообразования видеоигр последние годы вызывают всё больше и больше вопросов: дополнения порой превосходят по стоимости основной проект, а старые игры не дешевеют, а наоборот — дорожают. Так произошло с Horizon Zero Dawn, которая подорожала сразу в нескольких регионах, в том числе в России, и на разные суммы.

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Так, в российском регионе Horizon Zero Dawn в Steam теперь оценена в 2 999 рублей, хотя днём раньше стоила 2 800 рублей. В общей и без того безумно высокой цене это изменение не особо значительное, но так повезло не всем регионам. Так, например, граждане Украины вместо 709 гривен теперь должны платить 999 гривен, поляки — на 50 злотых больше.

При этом в некоторых регионах цена наоборот снизилась. Так, в Южной Корее игра вчера стоила 51 000 вон, а теперь — 45 800 вон. Похожая ситуация и в ЮАР: стоимость Horizon Zero Dawn в Steam там снизилась с 680 рэндов до 599 рэндов.

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Sony изменение цен не прокомментировала. Возможно, это как-то опять связано с корректировками цен из-за флуктуаций курсов национальных валют.