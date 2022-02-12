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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Авторы хардкорного экшена Sifu раскрыли детали будущих обновлений
Новые уровни сложности, оптимизация аудиопотока и многое другое.
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Разработчики хардкорного экшена Sifu из студии Slocap запустили в работу несколько обновлений, которые добавят в игру дополнительные уровни сложности и другие настройки. Пьер Тарно (Pierre Tarno), основатель Slocap раскрыл детали апдейтов в рамках специальной Twitch-трансляции.

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Sifu считается непростым для освоения проектом, поэтому его авторы собираются добавить облегчённый уровень прохождения. В работе также находится и более сложный режим — для самых терпеливых и прилежных.

Вскоре в сюжетных диалогах Sifu появятся паузы, а улучшенная система демонстрации субтитров станет сопровождать текстом не только фразы персонажей, но и окружающие звуки. Игрокам, которые привыкли в Sifu на слух определять, продолжает ли двигаться главный герой, должна понравиться идея отключить воспроизведение звука шагов в момент столкновения героя со стеной.

Наконец, на PlayStation можно будет включить режим высокой контрастности — опять же, это для настоящих «хардкорщиков». При его активации всё окружение обесцвечивается, а важные объекты в кадре, наоборот, подсвечиваются. Такой режим работы уже есть на ПК-версии, а теперь доберётся до консолей.

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Экшен Sifu поступит в продажу 8 декабря на ПК (Epic Games Store), Playstation 4 и Playstation 5. Проект был достаточно тепло принят публикой: на агрегаторе рецензий Metacritic у PS5-версии есть 80 % рейтинга критиков (65 рецензий) и 8,5 среднего пользовательского балла из 10 возможных.

#sifu #sloclap
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