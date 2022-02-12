Новые уровни сложности, оптимизация аудиопотока и многое другое.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Разработчики хардкорного экшена Sifu из студии Slocap запустили в работу несколько обновлений, которые добавят в игру дополнительные уровни сложности и другие настройки. Пьер Тарно (Pierre Tarno), основатель Slocap раскрыл детали апдейтов в рамках специальной Twitch-трансляции.

реклама

Sifu считается непростым для освоения проектом, поэтому его авторы собираются добавить облегчённый уровень прохождения. В работе также находится и более сложный режим — для самых терпеливых и прилежных.

Вскоре в сюжетных диалогах Sifu появятся паузы, а улучшенная система демонстрации субтитров станет сопровождать текстом не только фразы персонажей, но и окружающие звуки. Игрокам, которые привыкли в Sifu на слух определять, продолжает ли двигаться главный герой, должна понравиться идея отключить воспроизведение звука шагов в момент столкновения героя со стеной.

Наконец, на PlayStation можно будет включить режим высокой контрастности — опять же, это для настоящих «хардкорщиков». При его активации всё окружение обесцвечивается, а важные объекты в кадре, наоборот, подсвечиваются. Такой режим работы уже есть на ПК-версии, а теперь доберётся до консолей.

анонсы и реклама -30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела RTX 3070 уже дешевле 100 тр Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза МЕГАцена на MSI 3070 Ti Gaming X - смотри <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену <b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30% Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming

Экшен Sifu поступит в продажу 8 декабря на ПК (Epic Games Store), Playstation 4 и Playstation 5. Проект был достаточно тепло принят публикой: на агрегаторе рецензий Metacritic у PS5-версии есть 80 % рейтинга критиков (65 рецензий) и 8,5 среднего пользовательского балла из 10 возможных.