Признание ошибки — первый шаг к её исправлению. Наверное.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Последнее время Call of Duty Warzone с технической точки зрения находится на дне: ошибки, баги, несоответствие возможностей желаниям и многое другое. Вчера Activision официально подтвердила, что работает над Warzone 2 с полностью новым и современным движком, который не станет для новинки ограничителем, а теперь представители студий Infinity Ward и Raven Software признали, что напортачили и «сломали» первую Warzone.

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По словам разработчиков, причина как раз в ограниченных технических возможностей используемого в Warzone движка. Изначально королевская битва планировалась как своеобразный компаньон для Call of Duty Modern Warfare (2019), но в итоге оказалась очень популярной, и авторам пришлось постоянно наращивать дополнительные игровые элементы и интегрировать игру с новыми основными частями франшизы.

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Согласно заверениям девелоперов, ближайшие месяцы они полностью посвятят исправлению того, что натворили.