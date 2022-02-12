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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Пиковый «онлайн» Lost Ark в Steam после релиза на Западе вплотную приблизился к миллиону человек
Тенденция, однако-с. Теперь осталось узнать, надолго ли.
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На днях до европейских и американских пользователей Steam спустя два с лишним года после релиза в Корее и через специальный клиент — в России — добрался MMOARPG (MMO с элементами ролевого экшена) проект Lost Ark. Игроки сразу проявили интерес к новому для них проекту, и вот, сегодня этот интерес достиг своего максимального показателя на текущий момент: согласно статистике портала SteamDB, тринадцать часов назад в Lost Ark через Steam одновременно присутствовали 984 111 человек.

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Это важный показатель сразу по нескольким причинам. Во-первых, формально игре два с лишним года, и у неё случилось своеобразное второе рождение. Во-вторых, это отныне самый популярный MMO-проект в Steam за всю историю сервиса. Последний раз рекорд был установлен New World от Amazon, которая в пике достигала порядка 913 тысяч пользователей одновременно.

Стоит отметить, что хоть формально игра доступна в Steam с 8 февраля, но в указанный день играть могли только покупатели специального набора Founder’s Pack. Полноценный же релиз состоялся вчера вечером, перед началом выходных. Так что результат ожидаемый: обычно все рекорды игр устанавливаются именно во время уик-эндов, когда у людей есть свободное время.

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Lost Ark представляет собой MMO в духе Diablo. Вероятно, такой интересный гибрид жанров и является основной причиной успеха проекта.

#lost ark
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Корейский ролевой MMO-экшен Lost Ark бьёт рекорды популярности в Steam после релиза на Западе
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