Мы что, EA? — справедливо вопрошают рядовые девелоперы.

Пока издатели игр пытаются изображать (и вполне успешно) из себя великих комбинаторов, придумывающих всё новые и новые способы отъёма денег у населения, рядовые сотрудники компаний пытаются этим явлениям противостоять. Так, в конце прошлого года Ubisoft анонсировала NFT-платформу Quartz, в рамках которой намеревается продавать соответствующий контент.

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За одно это желание компания уже была с ног до головы облита грязью со стороны игрового сообщества, и вот, как сообщает издание Bloomberg со ссылкой на свои источники в Ubisoft, рядовые сотрудники также не разделяют мнение руководства издательства относительно идей NFT и блокчейна.

Как отмечают сотрудники, подобные действия способны сделать из Ubisoft самую ненавистную в индустрии компанию, опередив даже Electronic Arts. Другие сотрудники вообще напрямую спрашивают: «Мы что, соревнуемся с EA?». Третьи справедливо пишут, что создание достойных, качественных и классных игр тоже приносит большой доход, и неплохо было бы сконцентрироваться именно на этом аспекте деятельности компании.

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Несмотря на резко негативное восприятие NFT, блокчейна и вообще всего, что хоть как-то связано с «криптой», отказываться от своей идеи Ubisoft не собирается. По крайней мере, пока. Другие, более дальновидные компании, напротив, поняли, что допустили ошибку, и оперативно отказались от всех планов на NFT на обозримую перспективу.