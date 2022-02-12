Назрели вопросики.

Разработчики из студии 343 Industries дали понять, что исправят парочку ключевых проблем сетевого режима Halo Infinite. Речь идёт о рассинхронизации и некоторых задержках. Авторы заявили, что уже занялись решением указанных недостатков, часть из них была исправлена свежим обновлением.

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Так, шутер Halo Infinite получил патч, который исправил в игре систему подбора матчей — теперь клиент станет подбирать для геймера матчи на ближайшем к нему сервере с наименьшим пингом.

Отдельно проговорена проблема задержек и убийств после того, как игрок забежал за укрытие. Сначала разработчики поправят проблему рассинхронизации, затем снизят задержки и доработают систему коллизий. В будущем 343 Industries намерена заняться оптимизацией системы регистрации попаданий.

Наконец, создатели Halo Infinite раскрыли текущие настройки тикрейта своих серверов:

матчи формата «4 на 4» проходят при 60 Гц;

режим Big Team Battle — 30 Гц;

сетевой кооператив и сюжетная кампания — 30 Гц.

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Halo Infinite вышла в конце прошлого года на ПК и Xbox. В том же Steam у проекта есть 77 % рейтинга на основании почти 130 тысяч отзывов.