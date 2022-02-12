Как известно, западный мир сейчас живёт по правилам, когда, ляпнув что-то не подумав, можно попрощаться со своей карьерой и стать неприкас отменённым. Холдинг Activision Blizzard летом прошлого года оказался в центре скандала, по результатам которого его акции рухнули, а затем компанию очень удачно и совершенно случайно подобрало игровое подразделение Microsoft.

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В скорой перспективе бремя ответственности за деяния Activision Blizzard будет лежать на Microsoft Gaming. И вот, президент Microsoft Брэд Смит в беседе с изданием CNBC выразил надежду на то, что холдингу удастся решить все свои внутренние проблемы и сделать корпоративную культуру и безопасность на рабочем месте главным приоритетом. Холдингу надлежит работать над этим вплоть до формального заключения сделки с Microsoft.

К сожалению, о том, что Activision Blizzard в первую очередь следовало бы сделать приоритетом игры и их качество, господин Смит не проронил ни слова. Впрочем, ничего неожиданного.

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Хотелось бы верить, что качество игр входит в пункты плана по расширению аудитории игр Activision Blizzard, озвученного на днях руководителем Microsoft Gaming Филом Спенсером.