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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Фил Спенсер рассчитывает, что благодаря Microsoft у Starfield будет самая большая аудитория из всех игр Bethesda
Довольно реалистичный расчёт, надо сказать.
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Как вам всем хорошо известно, Bethesda Softworks/Bethesda Game Studios вместе с другими дочерними компаниями ZeniMax Media теперь принадлежит игровому подразделению Microsoft. Сотрудничество взаимовыгодное, и глава Microsoft Gaming уточнил, что конкретно за выгода может быть от него у Bethesda.

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По словам Спенсера, он очень доволен статистическими показателями таких игр, как Forza Horizon 5 и Psychonauts 2. Причём, вторая значительно превзошла показатели первой части, и отнюдь не последнюю роль в этом сыграло наличие у Microsoft собственных платформ и возможности активнее заниматься продвижением проектов.

Примерно то же самое, рассчитывает Спенсер, удастся осуществить и со Starfield — грядущей космической ролевой игрой от Bethesda, и по совместительству первой полностью новой франшизой студии за долгие годы. Как поясняет Спенсер, в разговорах с руководителем Bethesda Game Studios Тоддом Говардом он затрагивает тему достижения максимально возможных показателей «онлайна» и пользовательской базы Starfield — чтобы ни одна предыдущая игра студии не могла с ними сравниться.

Аналогичным образом Спенсер собирается поступать и в отношении франшиз, которые перейдут к Microsoft Gaming после завершения сделки по приобретению холдинга Activision Blizzard. Глава игрового подразделения редмондского гиганта рассчитывает, что такие и без того популярные и известные франшизы, как World of Warcraft, Call of Duty и Candy Crush, станут ещё популярнее и успешнее.

Отдельно Спенсер упомянул Blizzard Entertainment, игры которой в своё время были синонимами качества и перфекционизма. Вернуть Blizzard статус-кво — одна из основных задач Спенсера после слияния Microsoft Gaming с Activision Blizzard.

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Напомним, что Фил Спенсер в конце февраля получит из рук Тодда Говарда награду AIAS Lifetime Achievement Award за вклад в развитие игровой индустрии. Пожалуй, действительно заслуженная награда, поскольку и сам Спенсер убеждён, что сделка с Activision Blizzard — это самое масштабное, что он когда-либо сделал в своей жизни.

#microsoft #blizzard #bethesda game studios #xbox game studios #activision blizzard #microsoft gaming
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