Довольно реалистичный расчёт, надо сказать.

Как вам всем хорошо известно, Bethesda Softworks/Bethesda Game Studios вместе с другими дочерними компаниями ZeniMax Media теперь принадлежит игровому подразделению Microsoft. Сотрудничество взаимовыгодное, и глава Microsoft Gaming уточнил, что конкретно за выгода может быть от него у Bethesda.

реклама

По словам Спенсера, он очень доволен статистическими показателями таких игр, как Forza Horizon 5 и Psychonauts 2. Причём, вторая значительно превзошла показатели первой части, и отнюдь не последнюю роль в этом сыграло наличие у Microsoft собственных платформ и возможности активнее заниматься продвижением проектов.

Примерно то же самое, рассчитывает Спенсер, удастся осуществить и со Starfield — грядущей космической ролевой игрой от Bethesda, и по совместительству первой полностью новой франшизой студии за долгие годы. Как поясняет Спенсер, в разговорах с руководителем Bethesda Game Studios Тоддом Говардом он затрагивает тему достижения максимально возможных показателей «онлайна» и пользовательской базы Starfield — чтобы ни одна предыдущая игра студии не могла с ними сравниться.

Аналогичным образом Спенсер собирается поступать и в отношении франшиз, которые перейдут к Microsoft Gaming после завершения сделки по приобретению холдинга Activision Blizzard. Глава игрового подразделения редмондского гиганта рассчитывает, что такие и без того популярные и известные франшизы, как World of Warcraft, Call of Duty и Candy Crush, станут ещё популярнее и успешнее.

Отдельно Спенсер упомянул Blizzard Entertainment, игры которой в своё время были синонимами качества и перфекционизма. Вернуть Blizzard статус-кво — одна из основных задач Спенсера после слияния Microsoft Gaming с Activision Blizzard.

анонсы и реклама -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену Страшный обвал цен RTX 3070 3070 ASUS отдают задешево после обвала крипты <b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30% Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> RTX 3060 подешевели за неделю на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming

Напомним, что Фил Спенсер в конце февраля получит из рук Тодда Говарда награду AIAS Lifetime Achievement Award за вклад в развитие игровой индустрии. Пожалуй, действительно заслуженная награда, поскольку и сам Спенсер убеждён, что сделка с Activision Blizzard — это самое масштабное, что он когда-либо сделал в своей жизни.