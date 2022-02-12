Есть новый трейлер по такому случаю.

Издательство Ravenscourt совместно с разработчиками из французской студии DigixArt дали понять, что их процедурное дорожное приключение Road 96 в скором времени выйдет на новых игровых платформах. До настоящего момента проект выходил только на ПК и Nintendo Switch, а в скором времени он также объявится на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.

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Выход приключенческой игры Road 96 на консолях должен состояться в апреле: точную дату авторы пока не решаются назвать, но отдельные инсайдеры указывают на 14 апреля. По случаю грядущего релиза на консолях в Сети был выпущен новый трейлер.

Сами разработчики называют Road 96 «сумасшедшим и чарующим дорожным приключением». Представители DigixArt, ранее выпустившие Valiant Hearts и Memories Retold, при работе над своим проектом вдохновлялись творчеством режиссёров Квентина Тарантино, братьев Коэн и Пон Чжун Хо.

«Динамика, исследование, созерцательная меланхолия, встречи с новыми героями и безумные ситуации — и всё это в антураже авторитарного режима. Потрясающий визуальный стиль, великолепный саундтрек и тысячи маршрутов Петрии позволят каждому игроку испытать уникальные ощущения», — гласит официальное описание самобытного процедурного дорожного приключения.

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