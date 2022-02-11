На дворе уже почти вторые выходные, а с нами делятся статистикой пятидневной давности. Ну да ладно.

Ровно неделя прошла с момента выхода Dying Light 2. Не все восприняли данный проект так же, как в своё время приняли оригинальную признанную эталонной в жанре зомби-боевиков часть, но чего новинке не занимать, так это пользовательской базы. Как сообщили сегодня представители студии Techland, за первый уик-энд — с 4 по 6 февраля включительно — в Dying Light 2 сыграли три миллиона человек.

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Почему с нами делятся информацией по первому уик-энду, хотя с момента релиза прошла уже неделя, неясно. Возможно, рост аудитории после выходных прекратился настолько, что упоминать её в данном контексте стало неловко. Как бы то ни было, сиквел уже в два с половиной раза превзошёл стартовые показатели первой части: оригинальная Dying Light за первую неделю смогла похвастать только 1,2-миллионной пользовательской базой.

Thank you to the 3 million unique players who experienced Dying Light 2 Stay Human during the first weekend of the game launch🙏❤️#StayHuman #DyingLight2 pic.twitter.com/MCFb8lUcmh — Dying Light (@DyingLightGame) February 11, 2022

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Dying Light 2 доступна на всех актуальных платформах, а сегодня к ней был применён первый крупный пострелизный патч, в котором помимо всего прочего появилась возможность выставлять язык озвучки независимо от языка субтитров.