Хотя до выхода Elden Ring — самого ожидаемого проекта начала этого года — осталось всего две недели, его системные требования оставались неизвестными. Сегодня это безобразие частично исправилось: на страничке Elden Ring в Steam появились минимальные требования. Это, конечно, лучше, чем ничего, но всё равно слабо.
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Если коротко, то чтобы запустить Elden Ring и иметь возможность воспроизводить картинку хотя бы на самых минимальных настройках качества, то вам потребуется следующая конфигурация:
- процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 3 3300X;
- 12 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580;
- 60 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 10 или Windows 11.
Релиз Elden Ring назначен на 25 февраля.