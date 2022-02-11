Невинные ли?

Twitch уже давно можно назвать стерильной площадкой, где стримеры и их зрители как огня боятся случайно ляпнуть лишнего, даже если это было бы обоснованно и справедливо. По всей видимости, этого администрации сервиса показалось мало, и вчера вечером она объявила о введении новых, более строгих правил, касающихся имён пользователей.

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Отныне вы не можете присвоить себе «никнейм», в котором содержится хоть что-то отсылающее к половому акту и тяжёлым наркотикам (почему-то за исключением алкоголя, табака и марихуаны), а также разжигает ненависть, угрозы насилия и персональные данные.

И если с ненавистью, насилием и разглашением персональных данных всё понятно, то вот отсылки к половым актам — тема куда более забавная. Так, некоторые пользователи, никнеймы которых ошибочно приняли за сексуальную отсылку, уже попали в бессрочный бан даже несмотря на тот факт, что обновлённые правила вступят в силу только с 1 марта текущего года.

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В частности, пользователь «doaenel» пожаловался, что его заблокировали за то, что его ник, которым он пользуется с шестнадцати лет, якобы созвучен с «do anal». Согласно заверениям Twitch, блокировками занимаются как живые модераторы, так и автоматическая система с машинным обучением. Чья фантазия разыгралась настолько, что господина doaenel’а отправили отдыхать, машинная или человеческая, или же здесь уже проблема в модераторской дислексии, вопрос отнюдь не праздный.