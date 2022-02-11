Впрочем, тем, кто сумел обзавестись PlayStation 5, такая функция вряд ли требуется.

Хотя с современными каналами связи смысл в предварительных загрузках, доступных, к тому же, только по предварительному заказу, тает на глазах, но в отношении некоторых наиболее значимых и ожидаемых игр подобные известия всё же сохраняют минимальную актуальность. Сегодня предзагрузка открылась для Horizon Forbidden West.

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В случае с версией для PlayStation 5 игрокам потребуется загрузить 98 Гбайт данных. Версия для PlayStation 4 чуть менее прожорливая — ей хватит и 90,2 Гбайт. В целом, неплохая экономия драгоценного пострелизного времени, если ваш интернет-канал передаёт вам привет из 2010-го.

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Напомним, что релиз Horizon Forbidden West состоится ровно через неделю, 18 февраля. Первые обзоры игры должны начать появляться за четыре дня до релиза. Разработчики уверены в своём проекте, поэтому разрешили опубликовать рецензии заранее.