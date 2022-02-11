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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Началась предварительная загрузка Horizon Forbidden West
Впрочем, тем, кто сумел обзавестись PlayStation 5, такая функция вряд ли требуется.
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Хотя с современными каналами связи смысл в предварительных загрузках, доступных, к тому же, только по предварительному заказу, тает на глазах, но в отношении некоторых наиболее значимых и ожидаемых игр подобные известия всё же сохраняют минимальную актуальность. Сегодня предзагрузка открылась для Horizon Forbidden West.

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В случае с версией для PlayStation 5 игрокам потребуется загрузить 98 Гбайт данных. Версия для PlayStation 4 чуть менее прожорливая — ей хватит и 90,2 Гбайт. В целом, неплохая экономия драгоценного пострелизного времени, если ваш интернет-канал передаёт вам привет из 2010-го.

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Напомним, что релиз Horizon Forbidden West состоится ровно через неделю, 18 февраля. Первые обзоры игры должны начать появляться за четыре дня до релиза. Разработчики уверены в своём проекте, поэтому разрешили опубликовать рецензии заранее.

#horizon forbidden west
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Сейчас обсуждают

Иван Петров
17:47
защеканки )))
Началась предварительная загрузка Horizon Forbidden West
Андрей Маликов
17:45
авито-бизнесс леди опять льёшь свои влажные фантазии, что сможешь продать свои карты дороже ррц ))) Даже, если крипта рванёт вверх в плюсе будут только дяди с асиками в ангарах. Твои видеокарты никому...
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Olkre
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икпук
17:43
если бы твою новую вчера купленную машину отправили ночью в утилизацию пока ты спишь, что бы ты сделал ?
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Иван Петров
17:43
Ждём Шеншебека с комментариями. Он тут пару дней назад раскрыл свою "секретную" схему по обналичиванию крипты. В этой "засекреченной" схеме была вебмани.
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1TronpmG5
17:41
Не будет. Играй в различные фанатские дополнения, их наверное с десяток, они часто лучше оригинала.
Дилогия Portal выйдет в этом году на Nintendo Switch
икпук
17:39
10105F на 100 МГц быстрее 10100F. Цены примерно одинаковые.
Лучшие и худшие четырехъядерные процессоры февраля 2022 года
Shuvalof Yuri
17:38
кукарекни это этому лахтенышу. власть сменится, они там этого не понимают.
ЦБ России отозвал лицензию у ККБ – WebMoney остановила операции по кошелькам WMR и WMP
икпук
17:37
За одну цену : 3.4 ГГц у AMD против 4.4 ГГц у Intel. О чём там думают в AMD ?
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