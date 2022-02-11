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Новости Software Михаил Андреев
Разрушительная «песочница» Instruments of Destruction выйдет в начале марта — смотрим трейлер с заводной песенкой
Рухнуть должно всё. Уашпе.
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Разработчики из Radiangames, в том числе Люк Шнайдер, известный своей работой над Red Faction Guerilla, объявили о том, что их разрушительная «песочница» Instrument of Destruction выйдет в свет уже второго марта по программе раннего доступа в Steam. У игры уже появилась страничка в магазине Valve, а оглашение даты выхода снабдили специальным трейлером с заводной песенкой про то, как весело и задорно всё крушить, ломать и взрывать.

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Будучи песочницей, Instrument of Destruction подразумевает, что игрок будет развлекать себя сам. А для этого здесь представлена продвинутая физика разрушений и взаимодействий одних объектов с другими. Так, например, сломав опорную башню, вы вполне можете обрушить её на мост, который, естественно, не выдержит такого удара и тоже обрушится.

Значительную часть в игровом процессе Instrument of Destruction занимает конструирование различных машин для уничтожения объектов. Начинать игру будем с простейшими инструментами, ну а закончим уже с богатым арсеналом.

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Системные требования у игры ожидаемо высокие в плане процессора и оперативной памяти. Разработчики рекомендуют обладать компьютером с шестнадцатью гигабайтами оперативной памяти и хотя бы шестиядерным процессором с тактовой частотой не ниже 2,5 ГГц. Мощность видеокарты в данном случае не столь принципиальна.

#instruments of destruction
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