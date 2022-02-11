Но тут будут варианты.

Сара Бонд, корпоративный вице-президент Xbox, рассказала о рассматриваемой Microsoft возможности снижения комиссии для разработчиков, которые размещают свои проекты в Microsoft Store для Xbox One и Xbox Series X|S. На данный момент редмондцы запрашивают 30 %, в будущем эта величина может быть пересмотрена в сторону уменьшения.

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Размер скидки может варьироваться в зависимости от степени присутствия игры в различных сервисах Microsoft. Скажем, если поддерживает стриминговую технологию Xbox Cloud Gaming, то скидку можно уменьшить. Наличие в библиотеке Game Pass тоже должно повлиять на размер дисконта.

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Что будет происходит с Xbox в будущем — никто предсказывать не берётся. Одно мы знаем точно: покупка Activision Blizzard не будет у Фила последней.