Осенью прошлого года компания Krafton приобрела студию Unknown Worlds, известную своей работой над замечательными играми Subnautica. Хотя получить покровительство столь крупного игрока на рынке — это, безусловно, огромный плюс, но есть у него и отрицательная сторона. Так, руководству Krafton необходимо отчитываться перед инвесторами, и вот, в недавнем отчёте проскользнула информация о новом проекте авторов Subnautica.
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Выяснилось, что Unknown Worlds трудится над пошаговой игрой под рабочим названием Project M, действие которой развернётся в научно-фантастическом сеттинге. Сообщается, что проект следует схеме «Easy to learn, hard to master» (Легко научиться, трудно стать виртуозом), создаётся с расчётом на работу на PC и мобильных устройствах и планируется к выходу уже в этом году по программе раннего доступа.
Стоит отметить, что раньше Unknown Worlds не занималась пошаговыми играми, поэтому будет интересно, как коллектив проявит себя в новой стезе. Обычно подобные эксперименты заканчиваются плачевно, однако перед нами тот случай, когда очень хотелось бы ошибиться.