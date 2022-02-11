В большинстве случаев даже с 82-процентной скидкой всё равно дорого. Вот такое ценообразование.

Valve совместно с 2K Games решили порадовать игроков, которые по тем или иным причинам не закупились играми компании в рамках предыдущих распродаж, и устроили в Steam специальную посвящённую играм именно этого издательства продуктам. В распродаже участвуют практически все игры 2K.

реклама

Вот несколько наиболее интересных предложений в рамках распродажи:

XCOM 2 за 101 рубль (скидка 94 %);

Sid Meier’s Civilization VI Anthology за 1 659 рублей (скидка 82 %);

Borderlands 3 за 399 рублей (скидка 80 %);

Mafia Trilogy (Definitive Edition) за 1 499 рублей (скидка 50 %);

Duke Nukem Forever за 99 рублей (скидка 80 %).

анонсы и реклама RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела RTX 3070 уже дешевле 100 тр Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену 3070 ASUS отдают задешево после обвала крипты <b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30% Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming

Распродажа завершится 24 февраля. Отметим также, что вплоть до понедельника все желающие могут поиграть в XCOM 2 в Steam бесплатно.