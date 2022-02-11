Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Steam проходит распродажа игр 2K: огромные скидки на серии XCOM, Sid Meier’s Civilization, Borderlands и другие
В большинстве случаев даже с 82-процентной скидкой всё равно дорого. Вот такое ценообразование.
анонсы и реклама
РУХНУЛА цена 3070 Asus - дешевле любой другой
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
МЕГАцена на MSI 3070 Ti Gaming X - смотри
Необычная RTX 3080 по цене 3070
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

Valve совместно с 2K Games решили порадовать игроков, которые по тем или иным причинам не закупились играми компании в рамках предыдущих распродаж, и устроили в Steam специальную посвящённую играм именно этого издательства продуктам. В распродаже участвуют практически все игры 2K.

реклама

Вот несколько наиболее интересных предложений в рамках распродажи:

  • XCOM 2 за 101 рубль (скидка 94 %);
  • Sid Meier’s Civilization VI Anthology за 1 659 рублей (скидка 82 %);
  • Borderlands 3 за 399 рублей (скидка 80 %);
  • Mafia Trilogy (Definitive Edition) за 1 499 рублей (скидка 50 %);
  • Duke Nukem Forever за 99 рублей (скидка 80 %).
анонсы и реклама
RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела
RTX 3070 уже дешевле 100 тр
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
3070 ASUS отдают задешево после обвала крипты
<b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30%
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
-37 000р на 3080 MSI Gaming

Распродажа завершится 24 февраля. Отметим также, что вплоть до понедельника все желающие могут поиграть в XCOM 2 в Steam бесплатно.

#steam #valve #2k games
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Дилогия Portal выйдет в этом году на Nintendo Switch
Со Steam Deck полностью совместимы уже почти 300 игр
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Какую игровую видеокарту купить в 2022 году, если уже не осталось сил ждать снижения цен
98
Степень прожарки: видеокарты с вторичного рынка, что брать, что нет
166
Млечный Путь - наш галактический дом из сотен миллиардов звёзд и планет
15
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 22 тысяч рублей: февраль 2022
12
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Tomahawk WIFI
7
Большая распродажа лицензионных ОС и офисного ПО ко Дню святого Валентина со скидками до 90%
Мои впечатления от игры Driver San Francisco. Часть вторая
3
Мои впечатления от игры Driver San Francisco. Часть третья
2
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ProArt Studiobook 16 OLED (H5600QR)
+

Сейчас обсуждают

Karely Coleman
14:40
да мне сказать-то нетрудно, я не скрываю кто я и откуда. И знаю что здесь творится, на себе ощущаю
Подросток, тестировавший подрыв здания ФСБ в Minecraft, получил 5 лет тюрьмы и 30 тыс. рублей штрафа
Зеновий Радеонович
14:39
"потом майнер начал крашить драйвер" драйвер проца, надо полагать? накой ты пытаешся натянуть сову на глобус, ась? чувак майнил и на проце и на карточке. И гнал и то и то. Проц себя не дал сильно на...
Степень прожарки: видеокарты с вторичного рынка, что брать, что нет
Фёдор Пирожков
14:38
с такими ценами с тем же успехом можно писать новости наподобие: "Спички, всего по 100р за коробок, налетай, распродажа!!!" Много дебилов найдётся многократно дороже брать то, что стоит в разы дешевле...
RX 6500 в Европе стоит 20 тыс. рублей, а RTX 3050 отдают всего за 33 тыс. рублей
Celeron 9 GHz
14:38
Подросток, тестировавший подрыв здания ФСБ в Minecraft, получил 5 лет тюрьмы и 30 тыс. рублей штрафа
Karely Coleman
14:37
вот ты оттуда и вещаешь
Подросток, тестировавший подрыв здания ФСБ в Minecraft, получил 5 лет тюрьмы и 30 тыс. рублей штрафа
Ivan Gavrilishin
14:36
А можно как то ставить дизлайки за заебавшие однообразные темы про 3050? Или видяхи.
Распродажа 2000 единиц GeForce RTX 3050 по 27 000 рублей провалилась, а видеокарты уже на Авито
SerVal-2
14:36
/// мы так и быть погрустим /// А что ещё вам остаётся? Сидите уж на своих "энерго-эффективных" :) А я смотрю, на что лучше будет поменять мой Райзен 3500 6 ядер на рабочей машинке. А пока, разогнал ...
Запуск новой платформы AMD AM5 с процессорами Ryzen 7000 может состояться в 3 квартале
Karely Coleman
14:35
по существу есть что ответить? Кто такой кадыров?
Подросток, тестировавший подрыв здания ФСБ в Minecraft, получил 5 лет тюрьмы и 30 тыс. рублей штрафа
ev_rus
14:35
Проходим шикарную GoW и ждем через 2 недели Elden Ring.
В Steam проходит распродажа игр 2K: огромные скидки на серии XCOM, Sid Meier’s Civilization, Borderlands и другие
Ivan Gavrilishin
14:34
Очередной ненужный высер про 3050. Завтра ещё один будет и после завтра.
RX 6500 в Европе стоит 20 тыс. рублей, а RTX 3050 отдают всего за 33 тыс. рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем