Valve совместно с 2K Games решили порадовать игроков, которые по тем или иным причинам не закупились играми компании в рамках предыдущих распродаж, и устроили в Steam специальную посвящённую играм именно этого издательства продуктам. В распродаже участвуют практически все игры 2K.
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Вот несколько наиболее интересных предложений в рамках распродажи:
- XCOM 2 за 101 рубль (скидка 94 %);
- Sid Meier’s Civilization VI Anthology за 1 659 рублей (скидка 82 %);
- Borderlands 3 за 399 рублей (скидка 80 %);
- Mafia Trilogy (Definitive Edition) за 1 499 рублей (скидка 50 %);
- Duke Nukem Forever за 99 рублей (скидка 80 %).
Распродажа завершится 24 февраля. Отметим также, что вплоть до понедельника все желающие могут поиграть в XCOM 2 в Steam бесплатно.