Старт продаж портативных ПК Steam Deck уже совсем близко, поэтому Valve старается сделать так, чтобы у первых покупателей был какой-никакой, но всё же выбор из совместимых видеоигр. Как сообщает ресурс SteamDB, на сегодняшний день число «верифицированных» для работы на Steam Deck видеоигр достигло почти трёхсот (294, если быть точными).
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Скорость присвоения флагов «совместимо со Steam Deck» радует: вчера, например, число таких игр составляло 243 штуки. Разумеется, чтобы полностью верифицировать весь так или иначе технически совместимый со SteamOS каталог игр в Steam, потребуется немыслимое количество времени, так что ожидание в перспективе оправдает себя.
Steam Deck должна поступить в продажу 25 февраля.