А сколько их реально за полтора года было?..

Борьба с читерством — дело нужное, но в большинстве случаев происходит уже слишком поздно: жулик к моменту блокировки сыграет не один десяток (если не сотен) матчей, испортив настроение бессчётному количеству игроков. Впрочем, кое-какие действия защитного характера разработчики всё же проводят: так, сегодня Ubisoft сообщила, что за последние полтора года заблокировала в Rainbow Six Siege порядка 150 тысяч читеров, или в среднем по 9 тысяч в месяц.

реклама

Это, конечно, не Raven Software с её десятками тысяч заблокированных читеров в Call of Duty Warzone ежемесячно, но и масштаб пользовательской базы у Rainbow Six Siege пропорционально ниже. Так что война с жуликами идёт. В чью пользу, впрочем, она идёт, ответить могут только игроки.

анонсы и реклама RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела RTX 3070 уже дешевле 100 тр Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену 3070 ASUS отдают задешево после обвала крипты <b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30% Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming

Разработчики постоянно совершенствуют свою античитерскую систему, а также исправляют ошибки, которые технически не являются читами, но всё равно позволяют игроку получать нечестное преимущество. В этом году Rainbow Six Siege исполнится семь лет, а она живее всех живых. Разве не это лучший показатель работы коллектива девелоперов?