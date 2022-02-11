Борьба с читерством — дело нужное, но в большинстве случаев происходит уже слишком поздно: жулик к моменту блокировки сыграет не один десяток (если не сотен) матчей, испортив настроение бессчётному количеству игроков. Впрочем, кое-какие действия защитного характера разработчики всё же проводят: так, сегодня Ubisoft сообщила, что за последние полтора года заблокировала в Rainbow Six Siege порядка 150 тысяч читеров, или в среднем по 9 тысяч в месяц.
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Это, конечно, не Raven Software с её десятками тысяч заблокированных читеров в Call of Duty Warzone ежемесячно, но и масштаб пользовательской базы у Rainbow Six Siege пропорционально ниже. Так что война с жуликами идёт. В чью пользу, впрочем, она идёт, ответить могут только игроки.
Разработчики постоянно совершенствуют свою античитерскую систему, а также исправляют ошибки, которые технически не являются читами, но всё равно позволяют игроку получать нечестное преимущество. В этом году Rainbow Six Siege исполнится семь лет, а она живее всех живых. Разве не это лучший показатель работы коллектива девелоперов?