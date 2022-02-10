А анонс состоится уже в ближайшие месяцы.

Слухи о том, что в стенах Capcom готовится ремейк Resident Evil 4, поступают слишком часто, чтобы быть случайностями, особенно на фоне успешных выпусков ремейков второй и третьей номерных частей франшизы. Что ж, теперь процесс перешёл в стадию публикации инсайдерской информации, которой пару часов назад поделился журналист издания Fanbyte Имран Хан.

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Согласно сведениям сразу от нескольких источников господина Хана, ремейк Resident Evil 4 создаётся как более мрачная и жуткая версия оригинальной игры. Примерно в таком виде Capcom хотела представить проект изначально, и именно в таком виде он представал перед журналистами в своих ранних версиях. В частности, в ремейке больше действия будет происходить ночью, а атмосфера в целом станет более угнетающей.

Некоторые элементы сюжета и места действия также подвергнуты изменениям, а второстепенным персонажам в ремейке уделят гораздо больше внимания. Собираются расширить и дополнительный контент в составе кампаний Assignment Ada и Separate Ways: согласно сведениям инсайдера, их собираются объединить в единый сюжетный массив. Впрочем, пока неясно, будут они включены в состав ремейка или же выйдут впоследствии в качестве сюжетного дополнения.

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Презентация ремейка Resident Evil 4 должна состояться уже в ближайшие месяцы: до июня включительно, если быть чуть более точными.