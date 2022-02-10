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Новости Software Игнатий Колыско
Видео: кинематографический трейлер коллекционной карточной игры Harry Potter: Magic Awakened
Игра готовится к европейскому запуску.
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Компания Warner Bros. представила красочный трейлер Harry Potter: Magic Awakened — коллекционной карточной игры с ролевыми элементами. Все узнаваемые атрибуты вселенной писательницы Джоан Роулинг (Joanne Rowling), затравленной агрессивной инклюзивной публикой, тут на месте: квиддич, волшебные палочки и зрелищные заклинания, узнаваемые персонажи и сам Хогвартс.

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Главный персонаж Harry Potter: Magic Awakened — робкий ученик-первокурсник, которому ещё только предстоит постичь все «колдовские приёмчики» и стать волшебником. Действие игры происходит после событий седьмой книги. Игрок сможет побывать во всех знаковых местах вселенной и даже встретить отдельных персонажей как из оригинальной книжной серии, так и из фильмов о Ньюте Саламандере.

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Harry Potter: Magic Awakened — мобильный проект, который изначально был представлено только на китайском рынке. После успешной «обкатки» в данном регионе руководство Warner Bros. приняло решение выпустить его на европейском рынке. Пока у игроков есть только возможность пройти предварительную регистрацию, с датой релиза всё будет понятно чуть позже.

#warner bros #harry potter magic awakened
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