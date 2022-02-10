Одиночный режим для игры делала Remedy, если что.

Разработчики из Smilegate совместно с Remedy Entertainment выпустили на консолях Xbox обоих поколений экшен CrossfireX. По такому случаю был также представлен релизный трейлер, демонстрирующий основные особенности проекта.

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Игру смогут опробовать владельцы Xbox One и Xbox Series X|S, она также доступна в библиотеке сервиса Xbox Game Pass. Сюжетный режим для CrossfireX создавала Remedy Entertainment, а сетевой компонент — Smilegate. Примечательно, что пользователям Xbox Game Pass открыт не весь «сингл»: для запуска доступна только глава Operation Catalyst, а вторую главу под названием Operation Spectre придётся покупать.

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Разумеется, в полной мере CrossfireX раскрывается только на консолях Xbox Series. Тут и быстрая загрузка, и улучшенная графика, и режимы с высокой частотой кадров (до 120 кадров/c). Мультиплеер проекта можно опробовать совершенно бесплатно — Microsoft просто выпустила ещё один повод для запуска/покупки консоли Xbox.