Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Шутер CrossfireX вышел на консолях Xbox обоих поколений
Одиночный режим для игры делала Remedy, если что.
анонсы и реклама
РУХНУЛА цена 3070 Asus - дешевле любой другой
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
МЕГАцена на MSI 3070 Ti Gaming X - смотри
Необычная RTX 3080 по цене 3070
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

Разработчики из Smilegate совместно с Remedy Entertainment выпустили на консолях Xbox обоих поколений экшен CrossfireX. По такому случаю был также представлен релизный трейлер, демонстрирующий основные особенности проекта.

реклама

Игру смогут опробовать владельцы Xbox One и Xbox Series X|S, она также доступна в библиотеке сервиса Xbox Game Pass. Сюжетный режим для CrossfireX создавала Remedy Entertainment, а сетевой компонент — Smilegate. Примечательно, что пользователям Xbox Game Pass открыт не весь «сингл»: для запуска доступна только глава Operation Catalyst, а вторую главу под названием Operation Spectre придётся покупать.

анонсы и реклама
RTX 3070 уже дешевле 100 тр
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела
3070 ASUS отдают задешево после обвала крипты
<b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30%
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
-37 000р на 3080 MSI Gaming

Разумеется, в полной мере CrossfireX раскрывается только на консолях Xbox Series. Тут и быстрая загрузка, и улучшенная графика, и режимы с высокой частотой кадров (до 120 кадров/c). Мультиплеер проекта можно опробовать совершенно бесплатно — Microsoft просто выпустила ещё один повод для запуска/покупки консоли Xbox.

#crossfirex #remedy entertainment #smilegate
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Какую игровую видеокарту купить в 2022 году, если уже не осталось сил ждать снижения цен
76
Степень прожарки: видеокарты с вторичного рынка, что брать, что нет
96
Почему луны Марса - Фобос и Деймос до сих пор остаются загадками для человечества
20
Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i5-10400F
14
Моё мнение о 16 фильмах на основе компьютерных игр
43
Обзор маршрутизатора ASUS ROG Strix GS-AX3000
12
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Tomahawk WIFI
4
Большая распродажа лицензионных ОС и офисного ПО ко Дню святого Валентина со скидками до 90%
Мои впечатления от игры Driver San Francisco. Часть вторая
2

Сейчас обсуждают

Алексей Носков
22:09
Не, ну сколько-то же должно быть?:D
Появились первые обзоры портативной консоли Steam Deck
Inqizitor
22:09
Вылечат, там же медицина для избранных.
Разбираемся, на что способна линейка российских процессоров «КОМДИВ» и чем она лучше CPU AMD и Intel
Inqizitor
22:08
Логарифмическую линейку забыл и ламповые компьютеры, защищённые от ЭМИ полностью, которые перезапускают систему после прохождения импульса.
Разбираемся, на что способна линейка российских процессоров «КОМДИВ» и чем она лучше CPU AMD и Intel
ev_rus
22:08
Конечно, просто нужно подождать, когда 3050 8Гб упадет до 30-ти, возможно ниже. Новая компактная карта с кучей свежих технологий 3ххх серии, плюс свежие дрова. А старые 10хх будут в современных играх ...
Radeon RX 580 с Авито за 40 000р vs новая GeForce RTX 3050 за 43 000р – лучший выбор по тестам Bk
Me4tatelI&gt;
22:07
он и ev_rus только и строчат на подобных темах жить не могуть как бы не оскорбления постоянно писать
Разбираемся, на что способна линейка российских процессоров «КОМДИВ» и чем она лучше CPU AMD и Intel
Ivol
22:07
Это сделано специально, чтоб не поняли какой именно ***брь. Разработчику так удобнее, к примеру запланировали на сентябрь, но в случае проблем выпустят в декабре и ни у кого не будет претензий.
Atomic Heart про альтернативный СССР выйдет осенью—зимой этого года
Inqizitor
22:06
Нет, процессор имеет радиационную стойкость, порог защиты от ЭМИ и прочее в характеристиках, это все воякам нужно и прописывается в документации к изделию.
Разбираемся, на что способна линейка российских процессоров «КОМДИВ» и чем она лучше CPU AMD и Intel
Гей Мер
22:06
И что єто за говноконтора?
AMD получила все разрешения для приобретения Xilinx
Inqizitor
22:04
Процессорной темой занимался Зеленоград в СССР в основном. Если Зеленоград - Украина - то у тебя очень плохо с географией. Украина занималась софтом, АСУТП, системами РЭБ на элементной базе со всего С...
Разбираемся, на что способна линейка российских процессоров «КОМДИВ» и чем она лучше CPU AMD и Intel
Me4tatelI&gt;
22:03
как удобно "военный суд" там не бывает суда присяженных там процесс закрытый в чем хочешь обвиняй и чем же он мог в реальности взорвать здание?
Подросток, тестировавший подрыв здания ФСБ в Minecraft, получил 5 лет тюрьмы и 30 тыс. рублей штрафа
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем