Аддон на 35 часов. Это уже почти гаргантюанский по своему масштабу набор контента.

Через месяц состоится релиз Dawn of Ragnarok — колоссального дополнения для Assassin’s Creed Valhalla, в рамках которого нам в роли Одина предстоит отправиться в гномье царство Свартальфахейм, где великан Сурт держит в узниках нашего сына Бальдра. По такому случаю Ubisoft сегодня опубликовала обзорный трейлер дополнения, кратко рассказав о его основных геймплейных и сюжетных особенностях.

реклама

Хоть перед нами и дополнение к Assassin’s Creed Valhalla, но по своему сюжету, размерам и геймплейным возможностям его вполне можно переквалифицировать в полноценную отдельную игру. Сами посудите: прохождение Dawn of Ragnarok рассчитано примерно на тридцать пять часов, а играть мы будем за бога, умеющего красть чужие сверхъестественные способности. Совсем не «ассасинский» сюжет и совсем не «ассасинский» геймплей.

анонсы и реклама RTX 3070 уже дешевле 100 тр Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела 3070 ASUS отдают задешево после обвала крипты <b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30% Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming

Релиз Dawn of Ragnarok назначен на 10 марта. Обладатели сезонного пропуска к «Вальгалле» получат его автоматически.