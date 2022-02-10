Через месяц состоится релиз Dawn of Ragnarok — колоссального дополнения для Assassin’s Creed Valhalla, в рамках которого нам в роли Одина предстоит отправиться в гномье царство Свартальфахейм, где великан Сурт держит в узниках нашего сына Бальдра. По такому случаю Ubisoft сегодня опубликовала обзорный трейлер дополнения, кратко рассказав о его основных геймплейных и сюжетных особенностях.
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Хоть перед нами и дополнение к Assassin’s Creed Valhalla, но по своему сюжету, размерам и геймплейным возможностям его вполне можно переквалифицировать в полноценную отдельную игру. Сами посудите: прохождение Dawn of Ragnarok рассчитано примерно на тридцать пять часов, а играть мы будем за бога, умеющего красть чужие сверхъестественные способности. Совсем не «ассасинский» сюжет и совсем не «ассасинский» геймплей.
Релиз Dawn of Ragnarok назначен на 10 марта. Обладатели сезонного пропуска к «Вальгалле» получат его автоматически.