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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Overwatch получит «смелое» экспериментальное обновление, созданное при участии киберспортсменов и популярных стримеров
В прошлый раз эксперимент закончился ничем. Посмотрим, повторится ли история.
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Давние фанаты Overwatch знают, что игра уже давно фактически заброшена, не получает никакого нового контента кроме редкого косметического, а частота выхода правок баланса уменьшилась до непозволительно редкой. Если кто-то и поддерживает жизнь в Overwatch, то это сообщество, и Blizzard решила этим воспользоваться, пригласив наиболее видных представителей этого самого сообщества принять участие в создании экспериментального обновления игры.

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В первый раз данное мероприятие прошло ещё в конце прошлого года. Прошло бесследно и бесцельно: никакие изменения, даже объективно интересные и способные оздоровить игровой процесс Overwatch, в финальную версию игры так и не перекочевали. Возможно, ситуация изменится через пару часов, когда Blizzard применит к игре второе экспериментальное обновление, которое она сама нарекла «смелым».

По словам разработчиков, в экспериментальном патче, который будет представлен в виде обновления для режима «Лаборатории» в Overwatch, будут представлены изменения, улучшения и новые возможности, которых до этого в игре ещё не было. Над обновлением работала целая группа «контент-мейкеров», включая профессиональных игроков в Overwatch, стримеров и комментаторов киберспортивных матчей. Изменения ждут всех без исключения героев Overwatch. Через неделю Blizzard проведёт небольшой турнир по правилам вышеуказанного экспериментального обновления — дабы все желающие могли оценить работу сообщества.

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Стоит отметить, что зачастую игроки очень чётко подмечают «проблемные места» в видеоиграх, и Overwatch не исключение. К сожалению, перед нами хрестоматийная приведшая к клинической смерти игры ситуация, когда низы не могут, а верхи не хотят. Хотелось бы верить, что хоть на этот раз наиболее достойные изменения всё же будут замечены официальными разработчиками.

#blizzard #overwatch
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