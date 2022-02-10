Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Роскомнадзор: количество заблокированных по решению суда пиратских сайтов за 2021 год выросло вдвое
Но и пираты не отстают.
анонсы и реклама
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
МЕГАцена на MSI 3070 Ti Gaming X - смотри
Необычная RTX 3080 по цене 3070
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

Журналисты издания «Коммерсантъ» сообщают, что количество заблокированных в досудебном порядке пиратских сайтов в России в 2021 году удвоилось. А вот объём пиратского контента в русском сегменте сети Интернет вырост только на четверть.

реклама

Источник фото: Игорь Иванко, «Коммерсантъ»

Есть основания полагать, что пираты лучше приспосабливаются к ужесточению правил регулирования и надзора. Также развитию этой нелегальной отрасли способствует и рост потребления видеоконтента в пандемию.

«Коммерсантъ» также смог ознакомиться со статистикой Роскомнадзора по количеству заблокированных по решению суда пиратских сайтов в 2021 году. Выяснилось, что за отчётный период РКН ограничил доступ к 59 тысячам пиратских ресурсов и их «зеркалам», годом ранее эта цифра была вдвое меньше — 30 тысяч.

Напомним, правообладатель может обратиться в суд для ограничения доступа к пиратскому ресурсу по закону «Об информации». На основании судебного решения доступ ограничивается и к «зеркалам» ресурсов. Крупнейшие медиа и интернет-компании 1 ноября 2018 года подписали антипиратский меморандум, по которому правообладатели вносят ссылки на нелегально размещенные фильмы и сериалы в специальный реестр, кооторый курирует Медиакоммуникационный союз (МКС).

На конец января реестр МКС включал 40 миллионов ссылок на пиратский контент, удалённых из поисковой выдачи. Годом ранее в реестре было только 12,7 миллиона ссылок.

анонсы и реклама
RTX 3070 уже дешевле 100 тр
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела
3070 ASUS отдают задешево после обвала крипты
<b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30%
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
-37 000р на 3080 MSI Gaming

«Росту активности способствовали техническая доработка реестра и его интеграция с внутренними системами поиска пиратского контента правообладателей», — объяснили в пресс-службе союза.

#роскомнадзор #пиратство
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Роскомнадзор обязал Netflix, YouTube, Twitter и другие сайты установить единый счётчик аудитории
«Яндекс» будет удалять из поисковой выдачи домены с нелегальным контентом
Viber и Likee вслед за Apple открыли свои кабинеты на сайте Роскомнадзора
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Какую игровую видеокарту купить в 2022 году, если уже не осталось сил ждать снижения цен
69
Степень прожарки: видеокарты с вторичного рынка, что брать, что нет
83
Почему луны Марса - Фобос и Деймос до сих пор остаются загадками для человечества
18
Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i5-10400F
14
Моё мнение о 16 фильмах на основе компьютерных игр
43
Обзор маршрутизатора ASUS ROG Strix GS-AX3000
12
Мои впечатления от игры Driver San Francisco. Часть первая
17
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Tomahawk WIFI
4
Большая распродажа лицензионных ОС и офисного ПО ко Дню святого Валентина со скидками до 90%
Мои впечатления от игры Driver San Francisco. Часть вторая
2

Сейчас обсуждают

OsirisD2
19:18
Вата, узбагойся, что уж у тебя так пердак подгорает, что ты на капс перешёл)0)) А вообще, забавно видеть, как ты сливаешься, когда я про пруфы заговорил отозвался я не на "русофобов с окраины" а на ...
Разбираемся, на что способна линейка российских процессоров «КОМДИВ» и чем она лучше CPU AMD и Intel
икпук
19:16
Глобальное потепление приближается.
Появились первые фото БП с дополнительным питанием для видеокарт следующего поколения
икпук
19:13
Буду байкотировать этот бред чтобы в следующем поколении не придумали видеокарт на 1200 Вт.
Появились первые фото БП с дополнительным питанием для видеокарт следующего поколения
omoikane
19:13
покупка 1070 это такое. Старые без гарантии и так далее. По этому и не берут. Многие майнили еще в первый бум и не докажешь что нет.
Степень прожарки: видеокарты с вторичного рынка, что брать, что нет
wolfire
19:12
части нормальные, но не хватает качества - а это прямая вина ЕА
Инсайдер: авторы DiRT 5 будут помогать Criterion с созданием новой Need for Speed
Profit
19:11
Эта информация ВООБЩЕ ничего не даст , т.к. не дает никаких для тебя доказательвств по местонахождению, ты что, реально настолько тупой, что не понимаешь, что никому не важно, где ты живешь???)))) ТЫ ...
Разбираемся, на что способна линейка российских процессоров «КОМДИВ» и чем она лучше CPU AMD и Intel
AlukardH47
19:11
Типичный кремлеботик нищеброд, за 30р мамку продал
Объявлены цены всех смартфонов Samsung Galaxy S22 и планшетов Galaxy Tab S8 в России
Alexander Rommel
19:08
Он давно есть и РФ там традиционно на предпоследних местах.
Xiaomi возглавила российский рынок смартфонов в 2021 году
Kira625
19:08
Будем надеяться, что массового распространения не получит, как и видяхи жрущие по 600Вт.
Появились первые фото БП с дополнительным питанием для видеокарт следующего поколения
Роман Гордеев
19:08
Так на тебя это никак не повлияет. Просто обяжут габена потратить условные 100к баксов на открытие представительства, для него это не деньги
В Общественной палате РФ предложили приравнять Steam, Origin и другие площадки к аудиовизуальным сервисам
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем