Но и пираты не отстают.

Журналисты издания «Коммерсантъ» сообщают, что количество заблокированных в досудебном порядке пиратских сайтов в России в 2021 году удвоилось. А вот объём пиратского контента в русском сегменте сети Интернет вырост только на четверть.

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Источник фото: Игорь Иванко, «Коммерсантъ»

Есть основания полагать, что пираты лучше приспосабливаются к ужесточению правил регулирования и надзора. Также развитию этой нелегальной отрасли способствует и рост потребления видеоконтента в пандемию.

«Коммерсантъ» также смог ознакомиться со статистикой Роскомнадзора по количеству заблокированных по решению суда пиратских сайтов в 2021 году. Выяснилось, что за отчётный период РКН ограничил доступ к 59 тысячам пиратских ресурсов и их «зеркалам», годом ранее эта цифра была вдвое меньше — 30 тысяч.

Напомним, правообладатель может обратиться в суд для ограничения доступа к пиратскому ресурсу по закону «Об информации». На основании судебного решения доступ ограничивается и к «зеркалам» ресурсов. Крупнейшие медиа и интернет-компании 1 ноября 2018 года подписали антипиратский меморандум, по которому правообладатели вносят ссылки на нелегально размещенные фильмы и сериалы в специальный реестр, кооторый курирует Медиакоммуникационный союз (МКС).

На конец января реестр МКС включал 40 миллионов ссылок на пиратский контент, удалённых из поисковой выдачи. Годом ранее в реестре было только 12,7 миллиона ссылок.

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«Росту активности способствовали техническая доработка реестра и его интеграция с внутренними системами поиска пиратского контента правообладателей», — объяснили в пресс-службе союза.