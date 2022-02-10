Изучаем термин «индиффирентизм».

В начале этой недели СМИ обратили внимание на то, что на просторах портала Change.org появилась цифровая петиция в адрес Electronic Arts с призывом к возврату средств за Battlefield 2042 на всех платформах всем, кто этого пожелает. Как отметили составители петиции, EA применила ложную рекламу, в результате чего обманутые покупатели в общей сложности потеряли миллионы долларов, приобретя некачественный продукт.

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Вскоре после освещения данной петиции в СМИ неравнодушные пользователи ринулись поддержать начинание энтузиастов. Всего за пару суток число подписей под петицией взлетело в несколько раз, достигнув на момент публикации данной заметки без малого 117 тысяч.

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В настоящее время данная петиция является одной из самых популярных на портале Change.org, поэтому существует вероятность того, что она всё же доберётся до адресата. А вот насколько ему индиффирентно её существование — это ещё надо увидеть. По крайней мере, судьбой франшизы Battlefield компания Electronic Arts не на шутку озабочено: назначило её «спасителем» Винса Зампеллу и, если верить инсайдерам, уже пересматривает роль DICE как основной студии-разработчика франшизы. Не удивимся, если следующую Battlefield будет делать Respawn Entertainment как самая талантливая и продуктивная студия в составе EA.