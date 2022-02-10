Все друг другу помогают. Прямо коллективизм какой-то.

Как известно, студия Criterion Games, известная своей работой над франшизой Need for Speed, в прошлом году была «припахана» в помощники к DICE, чтобы побыстрее выпустить Battlefield 2042. С Battlefield 2042 всё в итоге сложилось трагично, да и график выпуска новой части Need for Speed также сместился.

реклама

А чтобы это смещение не стало катастрофическим, в помощники к Criterion был приставлен коллектив Codemasters Cheshire, отвечавший за DiRT 5. По крайней мере, такой информацией располагает авторитетный инсайдер Том Хендерсон, источники которого в подведомственных студиях Electronic Arts наиболее сильны и активны.

SCOOP - Codemasters Cheshire is to become a support studio for the next Need For Speed title. pic.twitter.com/yCFtLr2aji — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) February 10, 2022

анонсы и реклама RTX 3070 уже дешевле 100 тр Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела 3070 ASUS отдают задешево после обвала крипты <b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30% Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming

Согласно сведениям всё того же Хендерсона, новая часть «Жажды скорости» выйдет в этом году — ориентировочно в период с сентября по октябрь.