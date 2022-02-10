Как известно, студия Criterion Games, известная своей работой над франшизой Need for Speed, в прошлом году была «припахана» в помощники к DICE, чтобы побыстрее выпустить Battlefield 2042. С Battlefield 2042 всё в итоге сложилось трагично, да и график выпуска новой части Need for Speed также сместился.
реклама
А чтобы это смещение не стало катастрофическим, в помощники к Criterion был приставлен коллектив Codemasters Cheshire, отвечавший за DiRT 5. По крайней мере, такой информацией располагает авторитетный инсайдер Том Хендерсон, источники которого в подведомственных студиях Electronic Arts наиболее сильны и активны.
SCOOP - Codemasters Cheshire is to become a support studio for the next Need For Speed title. pic.twitter.com/yCFtLr2aji— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) February 10, 2022
Согласно сведениям всё того же Хендерсона, новая часть «Жажды скорости» выйдет в этом году — ориентировочно в период с сентября по октябрь.