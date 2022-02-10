Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Инсайдер: авторы DiRT 5 будут помогать Criterion с созданием новой Need for Speed
Все друг другу помогают. Прямо коллективизм какой-то.
анонсы и реклама
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
МЕГАцена на MSI 3070 Ti Gaming X - смотри
Необычная RTX 3080 по цене 3070
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

Как известно, студия Criterion Games, известная своей работой над франшизой Need for Speed, в прошлом году была «припахана» в помощники к DICE, чтобы побыстрее выпустить Battlefield 2042. С Battlefield 2042 всё в итоге сложилось трагично, да и график выпуска новой части Need for Speed также сместился.

реклама

А чтобы это смещение не стало катастрофическим, в помощники к Criterion был приставлен коллектив Codemasters Cheshire, отвечавший за DiRT 5. По крайней мере, такой информацией располагает авторитетный инсайдер Том Хендерсон, источники которого в подведомственных студиях Electronic Arts наиболее сильны и активны.

анонсы и реклама
RTX 3070 уже дешевле 100 тр
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела
3070 ASUS отдают задешево после обвала крипты
<b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30%
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
-37 000р на 3080 MSI Gaming

Согласно сведениям всё того же Хендерсона, новая часть «Жажды скорости» выйдет в этом году — ориентировочно в период с сентября по октябрь.

#electronic arts #codemasters #criterion games
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

В Steam-версии Battlefield 2042 остались лишь около 3 % от стартовой аудитории игроков
EA не выпустит в России свежее DLC к The Sims 4 с ЛГБТ-парой
Петиция с требованием к EA вернуть средства за Battlefield 2042 собрала уже более 115 тысяч подписей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Разбираемся, на что способна линейка российских процессоров «КОМДИВ» и чем она лучше CPU AMD и Intel
441
Какую игровую видеокарту купить в 2022 году, если уже не осталось сил ждать снижения цен
68
Почему луны Марса - Фобос и Деймос до сих пор остаются загадками для человечества
18
Степень прожарки: видеокарты с вторичного рынка, что брать, что нет
72
Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i5-10400F
14
Моё мнение о 16 фильмах на основе компьютерных игр
43
Обзор маршрутизатора ASUS ROG Strix GS-AX3000
12
Мои впечатления от игры Driver San Francisco. Часть первая
17
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Tomahawk WIFI
4
Большая распродажа лицензионных ОС и офисного ПО ко Дню святого Валентина со скидками до 90%

Сейчас обсуждают

Просто Хомяк
17:27
Человек хочет — и пьёт. Человек хочет — и наркоманит. Человек хочет — и сходит с ума. Человек хочет — и подыхает.
Дефицит видеокарт завершился, но магазины удерживают высокие цены в ожидании майнеров – Tomshardware
Гоогле Гооглев
17:27
куда это , копатели бегут ? )
Radeon RX 580 с Авито за 40 000р vs новая GeForce RTX 3050 за 43 000р – лучший выбор по тестам Bk
Simon Crebbs
17:25
RTX4050 - 600 Вт. RTX4060 - 750 Вт. RTX4070 - 850 Вт. RTX4080 - 1000 Вт. RTX4090 - 1500 Вт. RTX4090ti - 2500 Вт. Революция энергоэффективности продолжается!
Появились первые фото БП с дополнительным питанием для видеокарт следующего поколения
KopFJaeger
17:25
О да покупать давно снятую 580 с производства без гарантии с 3050, которая с гарантией....
Radeon RX 580 с Авито за 40 000р vs новая GeForce RTX 3050 за 43 000р – лучший выбор по тестам Bk
Jack NotFound
17:23
Жорик, я тебя не призывал, кыш
EA не выпустит в России свежее DLC к The Sims 4 с ЛГБТ-парой
Alexander Rommel
17:20
Это будущее)
Институт Солка: "Соногенетика" поможет заменить имплантаты клетками, активируемыми ультразвуком
cibershot
17:20
Ниразу от стартстопов ничего не умирало, хорош сказки рассказывать. У майнера карты жарятся 24\7, обычный игрок пару раз в неделю игрушку погоняет с часик и всё. Игроманы обычно следят за своими карта...
Степень прожарки: видеокарты с вторичного рынка, что брать, что нет
Alex Mnogo-Mnogo
17:19
Почитайте в википедии про использование гражданского процессора Intel 8086. Обратите внимание на вот эту пару предложений: "• в оборудовании для наземного обслуживания кораблей «Спейс шаттл». NASA ис...
Разбираемся, на что способна линейка российских процессоров «КОМДИВ» и чем она лучше CPU AMD и Intel
wolfire
17:19
осенью выйдет тду3 так что нфс подождёт. а если выйдет дерьмо, то можно вообще пропустить
Инсайдер: авторы DiRT 5 будут помогать Criterion с созданием новой Need for Speed
KopFJaeger
17:19
Зимой оба лагеря будут в тепле. 3 лагерь еще не понятно будет или нет. Летом в одних труханах будут играть. Это еще не учитываем шумящий турбо охлад.
Появились первые фото БП с дополнительным питанием для видеокарт следующего поколения
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем