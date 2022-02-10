Переделки, нововведения и прочие вещи.

Новый геймдиректор стратегии Hearts of Iron IV, пришедший на смену Дэну Линду, рассказал, в каком направлении будет развиваться игра в ближайшем будущем. Разработчика зовут Питер Николсон, он клятвенно заверил, что мнение сообщества будет действительно учитываться при проработке контента для будущих дополнений.

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В ближайшее время разработчики Hearts of Iron IV намерены заниматься улучшением искусственного интеллекта и внедрением геймплейных механик, но есть и более конкретные планы. Paradox Development Studio планирует добавить в стратегию следующее:

улучшение мирных конференций;

механики по ограничению размеров регулярной армии;

более стабильные фронты;

больше различный между ветвями идеологий и форм правления;

более продуманные оборонительные союзы.

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Полный список всего запланированного опубликован в специальной заметке на сайте Steam. Стратегия Hearts of Iron IV вышла в магазине Valve в июне 2016-го. За всё это время проект собрал 92 % положительных отзывов из более 122 тысяч написанных.