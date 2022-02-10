Новый геймдиректор стратегии Hearts of Iron IV, пришедший на смену Дэну Линду, рассказал, в каком направлении будет развиваться игра в ближайшем будущем. Разработчика зовут Питер Николсон, он клятвенно заверил, что мнение сообщества будет действительно учитываться при проработке контента для будущих дополнений.
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В ближайшее время разработчики Hearts of Iron IV намерены заниматься улучшением искусственного интеллекта и внедрением геймплейных механик, но есть и более конкретные планы. Paradox Development Studio планирует добавить в стратегию следующее:
- улучшение мирных конференций;
- механики по ограничению размеров регулярной армии;
- более стабильные фронты;
- больше различный между ветвями идеологий и форм правления;
- более продуманные оборонительные союзы.
Полный список всего запланированного опубликован в специальной заметке на сайте Steam. Стратегия Hearts of Iron IV вышла в магазине Valve в июне 2016-го. За всё это время проект собрал 92 % положительных отзывов из более 122 тысяч написанных.