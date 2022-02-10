Разработчики довольно удачного хоррора Tormented Souls, который грамотно копирует лучшие идеи классических частей Silent Hill и Alone in The Dark, определились с датой релиза проекта на PS4, Xbox One и Nintendo Switch.
реклама
Тут нужно пояснить: на Xbox Series X|S и PlayStation 5 проект уже вышел, на ПК он тоже сразу появился. Речь идёт именно о релизе на консолях предыдущего поколения от Sony и Microsoft, а также на Switch. Итак, на Xbox One и PS4 игра выйдет 25 февраля, на Nintendo Switch — 14 апреля.
Главная героиня Tormented Souls, Каролина Уолкер, занялась расследованием исчезновения девочек-близнецов, но в процессе с ней произошло что-то плохое. Очнувшись посреди ночи в ванне совершенно голой, девушка обнаружила себя подключённой к древним медицинским приборам. Каролине предстоит заняться исследованием заброшенного особняка и побороться за свою жизнь.
Авторы Tormented Souls считают свой проект «модернизированной версией» игр с фиксированной камерой. Разумеется, здесь более современная система управления и более послушная камера, но при этом все атрибуты классических игр здесь сохранены.
Геймплей Tormented Souls содержит в себе огромное количество классических механик. Нашей героине нужно будет шарить по всем помещениям в поисках предметов, которыми можно воспользоваться. Комбинировать предметы для решения головоломок тоже нужно, а ещё собирать ресурсы и инструменты, расшифровывать подсказки из древних дневников и объединять всю полученную информацию. Всё это важно и нужно делать для открытия тайн особняка, превращённого в больницу.
Caroline is coming...👀— PQube (@PQubeGames) February 9, 2022
Tormented Souls is coming to PlayStation 4 & Xbox One on February 25th 📆
Nintendo Switch Version Releasing on April 14th, 2022!
👉 https://t.co/OYowH6Jm1e pic.twitter.com/ZADIqc1orK
Пользователи Steam достаточно высоко оценили старания разработчиков Tormented Souls: в магазине Valve у проекта есть 94 % рейтинга на основании 2264 отзывов (на момент публикации заметки).