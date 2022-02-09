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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Исторический шутер Battle Cry of Freedom получил точную дату релиза
Игра выйдет 1 марта.
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Разработчики из Flying Squirrel Entertainment анонсировали дату выхода Battle Cry of Freedom — исторического экшена от первого лица про Гражданскую войну в США. В своё время данный проект начинал создаваться как дополнение для Mount & Blade, но позже превратился в полноценный шутер, который (как теперь стало известно) должен выйти 1 марта.

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Анонс Battle Cry of Freedom состоялся 10 лет назад — солидный срок. От этого ещё более удивительно, что он дожил до релиза и не стал жертвой непомерных амбиций авторов. По случаю объявления даты релиза Flying Squirrel представила отдельный трейлер и напомнила, что в период с 21 по 28 февраля демоверсию военно-исторического шутера можно будет опробовать в рамках онлайн-фестиваля Steam Next Fest. В «демку» впихнут несколько игровых режимов и карт, а также набор самых востребованных геймплейных механик.

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Battle Cry of Freedom предлагает игрокам принять участие в масштабных сражениях с участием 500 человек, для проекта заявлено 120 видов оружия, 70 типов боеприпасов и другие аутентичные вещи. Более подробно о шутере можно прочитать на отдельной страничке в Steam.

#battle cry of freedom #flying squirrel entertainment
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