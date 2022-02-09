Вчера вечером в Apex Legends стартовал сезон «Неповиновение» с новой легендой, визуально изменённой картой «Олимп», временным игровым режимом «9 на 9», а также обновлённым боевым пропуском с массой контента. Естественно, что запуск нового сезона вызвал рекордный интерес у фанатов Apex Legends: несколько часов назад пиковый «онлайн» королевской битвы в Steam составил 392 998 человек, что является абсолютным рекордом с момента появления данного проекта в сервисе от Valve.
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В прошлый раз рекорд «онлайна» был зафиксирован в самом конце апреля 2021-го — одновременно со стартом девятого контентного сезона.
Apex Legends является одной из самых успешных и востребованных королевских битв на сегодняшний день. На днях разработчики отметили её трёхлетие.