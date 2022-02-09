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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Старт сезона «Неповиновение» обеспечил Apex Legends новый рекорд «онлайна» в Steam
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Вчера вечером в Apex Legends стартовал сезон «Неповиновение» с новой легендой, визуально изменённой картой «Олимп», временным игровым режимом «9 на 9», а также обновлённым боевым пропуском с массой контента. Естественно, что запуск нового сезона вызвал рекордный интерес у фанатов Apex Legends: несколько часов назад пиковый «онлайн» королевской битвы в Steam составил 392 998 человек, что является абсолютным рекордом с момента появления данного проекта в сервисе от Valve.

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В прошлый раз рекорд «онлайна» был зафиксирован в самом конце апреля 2021-го — одновременно со стартом девятого контентного сезона.

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Apex Legends является одной из самых успешных и востребованных королевских битв на сегодняшний день. На днях разработчики отметили её трёхлетие.

#electronic arts #dice #apex legends
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При чем тут википедИя? Она, в следующем приложении ответа, станет пидерастиечной. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%9A%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0 https:...
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