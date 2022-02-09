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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Microsoft пообещала продолжить выпускать игры Activision Blizzard на платформах Sony и Nintendo
Ну, и на любых других, если таковые возникнут.
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После того как Microsoft объявила о покупке холдинга Activision Blizzard, в результате которой штат игрового подразделения редмондского гиганта увеличится как минимум втрое, представители игрового сообщества стали выражать обеспокоенность судьбой франшиз холдинга в плане их присутствия на тех или иных платформах. Естественно, в реальности так просто взять и перестать выпускать игры на «не своих» платформах не получится — возникнут и волнения, и претензии со стороны антимонопольных служб — поэтому сегодня Microsoft решила поставить долговременную точку в данном вопросе.

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В сегодняшней публикации компания уточнила, что продолжит выпускать «популярные игры» Activision Blizzard на PlayStation и платформе Nintendo, причём как по уже существующим контрактам, так и после их окончания. Иными словами, пока что объявленная политика Microsoft в отношении платформенной принадлежности игр Activision Blizzard бессрочная, а уж как пойдёт дальше — тут покажет только время.

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Под «популярные игры» по версии Microsoft подпадает как минимум франшиза Call of Duty — она единственная удостоилась чести быть перечисленной со стороны редмондцев. Какие ещё франшизы Microsoft считает «популярными», нам, видимо, надо гадать самостоятельно.

#microsoft #activision blizzard
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