Разработчики из Larian Studios почти завершили работу над большим седьмым патчем для ролевой игры Baldur’s Gate III. Соответствующее объявление было размещено в социальных сетях компании с уже ставшей традиционной пометкой о том, что старые файлы сохранений после выхода обновления перестанут работать. Ранний доступ, всё-таки!
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Что до самого патча, то представители Larian дали понять, чего следует ожидать игрокам. Начнём с того, что обновление будет «весить» около 32 Гбайт, после её установки вся игра будет занимать около 100 Гбайт места накопителя. Для доступа к старым «сейвам» игрокам нужно будет выбрать бета-ветку с нужным патчем в свойствах игры в Steam. Разработчики также напоминают, что перед установкой патча из клиента Baldur’s Gate III следует удалить все модификации.
Все основные подробности по содержимому седьмого патча будут раскрыты в рамках специальной трансляции Panel from Hell.