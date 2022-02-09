MMOARPG (MMO с элементами Action/RPG) Lost Ark уже больше двух лет доступна в Корее, а также в России через загрузчик My.Games, однако до западной аудитории она добралась только вчера вечером, практически сразу продемонстрировав ошеломительный спрос.
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Согласно статистике, собранной порталом SteamDB, пиковый «онлайн» Lost Ark был зафиксирован шестнадцать часов назад и составил 532 476 человек. Таким образом, по пиковому «онлайну» в Steam за последние сутки Lost Ark разместилась на третьем месте, уступив лишь мастодонтам в лице CSGO и Dota 2.
Важно отметить, что формально полномасштабный западный релиз Lost Ark состоится только в эту пятницу, 11 февраля: вчера доступ к игре открылся только у тех, кто приобрели специальный набор Platinum Founder’s Pack, позволяющий помимо всего прочего поиграть на три дня раньше. Так что на выходных, скорее всего, вышеуказанный рекорд будет неоднократно побит, причём с большим преимуществом.