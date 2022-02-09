На фоне известий о том, что франшиза Grand Theft Auto продолжает расти в продажах по несколько миллионов, а то и больше десятка миллионов копий в квартал, незаслуженно забытой оказывается франшиза Red Dead Redemption, вторая часть которой, как стало известно, разошлась 43-миллионным тиражом. Как справедливо отметил один из фанатов игры, данный статистический показатель позволил Red Dead Redemption 2 попасть в десятку самых продаваемых игр всех времён и народов.
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Red Dead Redemption 2 поступила в продажу осенью 2018-го, на протяжении года являясь консольным эксклюзивом. Впоследствии вестерн от Rockstar добрался до PC, где также обрёл преданную и любящую аудиторию.
Что же до самых продаваемых игр всех времён и народов в целом, то на верхней ступеньке пьедестала уютно уселась Minecraft с 238 миллионами проданных копий. На втором месте Grand Theft Auto V со 160 миллионами копий, ну и на третьем — очередная вариация Tetris, на этот раз выпущенная в 2006 году издательством Electronic Arts. Чаще всего в десятке лидеров присутствуют игры, созданные Nintendo: на сегодняшний день таковых в «топ-10» аж половина от общего количества.