Боевик в азиатских декорациях Nioh 2 с самого начала звёзд с неба не хватал, демонстрируя крайне посредственные продажи. Вот и сегодня, в день пятилетия франшизы, её разработчикам из Team Ninja похвастать особо нечем, поэтому они сообщили лишь о промежуточном достигнутым на сегодняшний день результате — 2,5 миллионах проданных копий Nioh 2.
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Nioh 2 изначально вышла на PlayStation 4, а год назад — на PlayStation 5 и PC. Версия для персональных компьютеров оказалась крайне проблемной, и разработчики быстро пообещали решить все её недостатки. Судя по очень высоким пользовательским оценкам игры в Steam, обещание было выполнено, причём в сжатые сроки.
Разработчики из Team Ninja считают франшизу Nioh полностью завершённой, поэтому новые проекты в серии выходить больше не будут.